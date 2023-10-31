انت الان تتابع خبر “فرحي اطفالك” طريقة عمل الجبنة الكيري في البيت وودعي الجبن الجاهز بأقل التكاليف وبطعم احلى من الجاهز

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الرياض - احمد نادر - الجبن الكيري نوع من أنواع الأجبان المميزة المغذية ويمكن أن تحضر في المنزل بخطوات بسيطة وصنعها كوجبات خفيفة ومغذية مكتملة العناصر الغذائية للأطفال لما يمكن أن نضيفه فيها من فيتامينات وكالسيوم حيث يمكن أن تقومي بتحضير معجون الجبن الكيري الناعم دون أي مواد حافظة في المنزل بالمكونات الآتية ووفق طريقه التحضير المقبلة، مع توفير كل المقادير الأساسية التي لا غنى عنها لعمل الجبن الكيري في البيت.

مقادير عمل الجبنة الكيري

من الممكن عمل وصفة الجبن الكيري بعد إحضار المقادير الآتية، والتي يجب أن تتوفر في المنزل لبدء التحضير كما يلي:

2 كيلو حليب كامل الدسم.

5 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض أو ربع

كوب من مكون عصير الليمون.

رشة من الملح.

مكعب من الزبد.

خطوات تحضير الجبنة الكيري

تستطيعين عمل جبن كريمي بطعم مميز غني لمحبي الجبنة سهلة الفرد بخطوات بسيطة نتابعها فيما يلي:

قومي بتحضير إناء متسع ضعي فيه كمية الحليب السائلة، ومن ثم يمكنك رفعه على نار هادئة للغاية.

بعد حوالي 10 دقائق من تسخين الحليب من الممكن أن تقومي بإضافة كمية الخل، ويمكنك استبدالها بربع كوب من عصير الليمون.

اتركي الخل مع الحليب حتى يمتزج جيدا على نار تكون هادئة مع سرعه التقليب إلى أن يصل الحليب لدرجة الغليان.

خلال تلك الفترة ستجدي أن الحليب يتخثر وتلك التكتلات من بروتين الحليب اتركيها دون أن يتم تقليبها ثم صفيها تماما من السائل.

في وعاء آخر قومي بوضع مصفاة تحتها قطعة من الشاش ثم ابدئي في استخراج البروتين المتخثر.

تخلصي تماما من السوائل الموجودة بالحليب المتكتل.

يتم عصر قطعة الشاش حتى تتخلصي تماما من السوائل وفي داخل الكبة ضعي كمية الجبن المحضرة، ثم ضعي القليل من الملح ومكعب الزبد، وربع كوب من الحليب.

قومي بخلط المكونات جيدا حتى يتحول المزيج إلى كريم ناعم القوام.

يمكنك أن تقومي بتعبئة الجبن الكريمي في وعاء محكم الغلق، ومن ثم أن تحتفظي به في الثلاجة من خمسة إلى ستة أيام ولكن يجب أن يغطى الوعاء بشكل جيد.

هناك الكثير من الفوائد عند تناول الجبنة الكيري منها أنها تحتوي الجبنة الكيري على البروتين، والذي يساهم في بناء العضلات والحفاظ عليها مما أنها تحتوي الجبنة الكيري على نسبة قليلة من الدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا وتعد الجبنة الكيري مصدرًا جيدًا للكالسيوم، والذي يلعب دورًا مهمًا في صحة العظام والأسنان

الجبنة الكيري مصدر جيد للكالسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة العظام والأسنان. كما أنها مصدر جيد للبروتين، والذي يلعب دور مهم في بناء وإصلاح الأنسجة

تحتوي الجبنة الكيري على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلها غذاءً مفيدًا للعضلات كما تحتوي الجبنة الكيري أيضًا على الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان كما أنها تساعد الجبنة الكيري على تنظيم نسبة السكر في الدم كما أنه يمكن أن تساعد الجبنة الكيري على تحسين صحة القلب