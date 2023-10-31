“اقوي وصفة هتشوفيها” تنظيف المراوح من التراب والغبار قبل الشتاء بطريقة عبقرية متخطرش على بال احد

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الرياض - احمد نادر - المراوح من كل أنواعها سواء السقف أو مراوح العمود الاستاند المتنقلة تعد من أهم الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل خاصة في فصل الصيف فهي تعمل على تلطيف الأجواء خلال تلك الفترة التي نعاني فيها من الرطوبة الشديدة مع ارتفاع درجة حرارة الجو بشكل عام كما أنها تعمل على تقليب الهواء في المكان وتوزيعه بشكل جيد في كافة الأنحاء ولكن مع زيادة تراكم الأتربة والغبار الدقيق فيؤثر ذلك على مستوى كفاءة المروحة كما يتسبب في ظهور بعض الروائح والحشرات التي قد تتراكم عليها بسبب تواجد تلك الطبقة من الغبار ولهذا نستعرض في المقال أبرز المعلومات حول طريقة التخلص من غبار المروحة وتنظيفها جيدا.

تنظيف المراوح من الأتربة

من الممكن أن يتم تنظيف المروحة من النوع الذي يتسبب في السقف وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي في النقاط المقبلة:

أولا يجب أن تقومي بفصل تيار الكهرباء عن المكان المتواجد فيه المروحة تماما.

بعد ذلك يمكنك أن تستخدمي سلم مزدوج يساعدك على أن تصلي للمروحة، ومن ثم استخدمي قطعة مناسبة من القماش نظيفة تساعدك على إزالة الغبار.

يمكنك أيضا أن تستخدمي الفرشاة الناعمة التي تزيل التراب.

بعد ذلك حضري محلول من الصابون السائل المخفف بالماء الفاتر، ثم استخدمي قطعة قماشية للتنظيف أو إسفنجة حتى تجدي ريش المروحة نظيفة ولامعة تماما.

لا تقومي بتشغيل التيار إلا بعد أن تجدي أن المروحة جافة ولامعة وستتمتعين بهوائها النقي بعد تشغيلها عقب التنظيف.

طريقة تنظيف مروحة استاند

يمكنك أن تقومي بتنظيف تلك النوعية من المراوح بطريقة يسيرة نتعرف عليها من خلال الآتي:

افصلي تيار الكهرباء عن جهاز المروحة ثم أزيلي الغطاء الخارجي حتى تصلي إلى المروحة ذاتها.

بعد ذلك يمكنك أن تقومي باستعمال قماش نظيف مبلل بالماء وكربونات الصوديوم مع القليل من الخل ونظفي المروحة بشكل جيد حتى تتخلصي من الغبار.

نصائح لاستخدام وتنظيف المروحة

يجب أن يتم تنظيفها على الأقل مرة كل 10 أيام فهذا سيقلل من تراكم الغبار بشكل كثيف

استعملي القماش أو الإسفنج ليساعدك على جلي وتنظيف المروحة جيدا

كما أن تنظيف المراوح بانتظام يساعد في الحفاظ على سلامتها وكفاءتها كما أنه يساعد على منع انتشار البكتيريا والجراثيم

المراوح هي من أهم الأجهزة الكهربائية في المنزل حيث تساعدنا في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف ومع ذلك فإن تراكم الغبار والأوساخ على المروحة يمكن أن يؤثر على أدائها ويسبب انتشار الحشرات ويؤدي إلى تلفها

للحفاظ على نظافة المراوح

يجب عليكي أن تقومي بتنظيف المروحة مرة كل شهرين على الأقل.

ثم بعد ذلك استخدمي قطعة قماش مبللة لإزالة الأتربة من المروحة بشكل يومي.

كما أنه يجب أن تحرصي على تنظيف المروحة جيدًا وذلك قبل تخزينها في فصل الشتاء

استخدام معطر الجو السائل أو الرغوي، مع الحرص على عدم وصوله إلى المحرك.