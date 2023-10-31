انت الان تتابع خبر “نظفيهم بسرعة” طريقة تنظيف البطاطين بدون بانيو بخلطة سحرية وفعالة هترجع كل البطاطين جديدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - توجد الكثير من الأفكار التي من الممكن أن تتبعها كل ربة منزل ترغب في أن تنظف البطانية وليس لديها مكان أو بانيو لتنظيف ونقع البطانية كما أن من المعروف أن البطاطين من غير الممكن غسلها في الغسالات بسبب وزنها وحجمها الكبير، ولكن هناك بعض الحيل والأفكار المميزة التي أدهشت الكثير من السيدات ممن قمن بتجريبها والحل يكون في خلطة صودا الخبز مع مكون الخل وإليك فيما يلي من هذا التقرير أهم المعلومات عن كيفية تحضير وصفة تنظيف البطانية يدويًا وبكل سهولة مع إزالة أي بقع موجودة عليها وكذلك الطريقة التي يمكن بها تنظيف البطانية بدون استعمال حوض الاستحمام.

تنظيف البطاطين بدون بانيو

من الممكن أن تستخدمي تلك المكونات الآتية لتنظيف البطانية:

كمية من الماء الدافئ حوالي 2 كوب.

نصف كوب من المسحوق المنظف.

نصف كوب من سائل الصابون المنظف.

زجاجة بخاخ.

بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز.

كمية مناسبة من الخل.

طريقة تنظيف البطانية

الطريقة الآتية يمكنك من خلالها أن تقومي باتباع هذه الخطوات الآتية من أجل سهولة التنظيف:

قومي بفرد البطانية المطلوب تنظيفها فوق جدار شرفة المنزل وفي حال عدم توفر المكان المناسب يمكنك فردها على الأرض في مكان نظيف ومعقم جيدا.

قومي بعد ذلك باستخدام المكونات السابقة وخلطها في وعاء ثم صبها في زجاجة سبراي.

بعد ذلك يتم رش كل جزء في البطانية تظهر عليه البقع من أجل تطهيرها ولسهولة تذويب أي بقع موجودة على البطانية.

الخطوة التالية تكون بفرك البقع عن طريق استعمال الخليط المنظف.

بعد تنظيف البقع تماما من سطح البطانية ونسيجها قومي بتحضير قطعة من القماش مبللة بالماء ومرريها على بطانية من أجل التخلص من البقع وإزالة آثار الخليط.

يمكنك الاستمرار في التنظيف كلما تواجدت بقع على البطانية فالطريقة سريعة ويمكن اتباع خطواتها بسهولة ثم بعد ذلك يجب أن تعرضي البطانية للهواء والشمس حتى تتخلص من أي رطوبة وتصبح خالية من الميكروبات، ويمكنك استعمالها بعد ذلك.

اذا كانت البطاطين تحتوي على رائحة كريهة، كما أنه يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي إلى محلول الغسيل يجب عليكي أيضا أن تجففي البطاطين في الهواء الطلق إذا أمكن، حيث سيساعد ذلك في الحفاظ على نعومتها كما انه يمكن القيام بهذه الطريقة في المنزل باستخدام أدوات ومواد بسيطة، وهي مناسبة لجميع أنواع البطاطين ويجب أيضا اتباع المعلومات الموجودة على البطاطين

هناك طريقة أخرى لتنظيف البطاطين بكربونات ضعي البطاانية على سطح مستوٍ نظيف ثم بعد ذلك رشي بيكربونات الصوديوم بالتساوي على جميع أجزاء البطانية ثم بعد ذلك اتركي بيكربونات الصوديوم على البطانية لمدة 30 دقيقة ثم بعد ذلك استخدمي الفرشاة الناعمة لفرشاة بيكربونات الصوديوم على البطانية.

استخدمي المكنسة الكهربائية لإزالة بيكربونات الصوديوم من البطانية.

البطاطين من أهم المفروشات في المنزل، فهي توفر الدفء في الشتاء وتساعد على النوم بشكل مريح ومع ذلك يمكن أن تتراكم الأوساخ والبقع على البطاطين بمرور الوقت، مما يجعلها غير مريحة وغير صحية

نصائح للحفاظ على نظافة البطاطين قومي بتخزين البطاطين في مكان بارد وجاف ثم اقلبي البطاطين بشكل متكرر للحفاظ على نظافتها ثم استخدم غطاءً للبطانيات لحمايتها من الأوساخ والبقع