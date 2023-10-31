“إزرعي في بيتك ومتشترهوش تاني من برة” طريقة زراعة الفلفل الأخضر من البذور في المنزل وإحصدي ثمارك بعد 90 يومًا

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الفلفل الأخضر نوع من أنواع الخضار الذي يدخل في تحضير الكثير من أصناف أطباق الطعام كما أنه من العناصر الأساسية والمكونات الرئيسية لطبق السلطة الخضراء ولذلك استعماله منتظم على مدار الأسبوع ويستهلك بشكل مستمر ولذلك نتعرف في التقرير على طريق زراعة الفلفل الأخضر في البيت بدون أي خطوات صعبة أو معقدة وبطريقة يكون من السهل على ربة المنزل أن تتبعها لكي يتوفر لديها مصدر للحصول على كمية كبيرة من ثمار الفلفل الأخضر الطازج.

زراعة الفلفل الأخضر في البيت

من الممكن بدء خطوات زراعة الفلفل الأخضر بسهولة عن طريق توفر كافة متطلبات زراعته، ومراعاة توفر كل العوامل التي تساعد على نمو أسرع لنبات الفلفل، ويفضل أن تتم زراعة الشتلات قرب فترة الصقيع الربيعي، مع مراعاة أن يتم وضع إصيص زراعة شتلات الفلفل بمكان مشمس حيث أن نبات الفلفل يكون بحاجة للتعرض للشمس ما يقرب من 8 ساعات بشكل يومي.

متطلبات زراعة الفلفل

شتلات نبات الفلفل الأخضر، أو بذور من الثمار من النوع الحلو ولا يفضل بذور الفلفل الهجين.

من المهم تهيئة التربة بشكل جيد لتكون ملائمة للزراعة وتكون مخلوطة بالسماد العضوي الملائم لنوعية التربة.

إصيص ملائم للزراعة.

مكان جيد التهوية.

خطوات زراعة الفلفل الأخضر

يمكنك أن تتبعي تلك الخطوات المقبلة حتى تتم زراعة الفلفل الأخضر وأهم الخطوات تكون كما يلي:

أولًا قم بتهيئة الإصيص وملئه بالتربة المخلوطة بكمية مناسبة من أي سماد عضوي مناسب لزراعة الفلفل الأخضر حتى يمد جذوره بالتغذية اللازمة.

ثم بعد ذلك يتم وضع شتلات أو بذور الفلفل ثم تغطتها وتثبيتها جيدًا بكمية ملائمة من التربة.

بعد التأكد من تثبيت وتغطية بذور أو شتلات النبات في موضعها من التربة لا بد من ترطيبها ورشها بكمية ملائمة من الماء.

من الممكن أن تحافظ على الرطوبة الخاصة بالتربة من خلال إضافة القليل من القش على سطح التربة وهذا ما يجعلها أقل جفافًا كما يوصي خبراء زراعة بتعريض نبات الفلفل الأخضر للشمس حوالي ست ساعات يوميا حتى يبدأ في الإزهار.

نصائح لزراعة الفلفل الأخضر يجب عليكي اختيار الأصناف المناسبة للزراعة في المنزل كما أنه يجب استخدام تربة جيدة التصريف كما أنه يجب توفير كمية كافية من الضوء للنباتات ثم بعد ذلك يتم الري بانتظام دون الإفراط يجب أن يكون التسميد كل شهر كما أنه يجب عليكي تقليم النباتات لإزالة الفروع الجافة أو المريضة