انت الان تتابع خبر بعد تدهور حالته الصحية.. رحيل الفنان عادل امام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور مصدوم وحزين للغاية.. اليكم ما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بوفاة الفنان المصري عادل امام عن عمر ناهز 83 عام بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي فاجأ الجميع.

هذا الخبر أحدث ضجة عارمة في الوسط الفني، وتسائل الجمهور عن حقيقته، خصوصاً وقد تعرض الفنان عادل امام مؤخرا للعديد من الشائعات.بدورها خرجت الفنانة يسرا عن صمتها في بيان مفاجئ وردت على هذه الشائعات، حيث نفت نفيا قاطعا هذا الخبر.

وقالت يسرا: "هو زي الفل.. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان اطمن علي صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ورات أكلمه انا".

وأضافت، عادل إمام بصحة جيدة وفي حالة كويسة وسط أولاده وأحفاده ويشعر بالسعادة بتجمعهم كل العائلة حوله.