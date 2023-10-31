انت الان تتابع خبر إنتي سفيهة.. مبروك عطية يفقد السيطرة على نفسة ويخرج عن طوره ويهين هذه المتصلة بعد سماع سؤالها المخجل والجريئ امام الجميع.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الدكتور مبروك عطية عن طوره بسبب سؤال من متصلة تدعى «زينب» ببرنامج «الموعظة الحسنة» على قناة دريم وقالت زينب إن شقيقتها توفيت وتركت ثلاثة أولاد، مشيرة إلى أنها أعطتها 700 جنيه قبل وفاتها، على سبيل الأمانة وأوصتها أن تضعها في دفتر توفير الأولاد، موضحة أنها صرفت المبلغ على طفل شقيقتها حديث الولادة، لعدم استطاعتها آنذاك أن تأتي له بالحليبوأضافت المتصلة أنها أعطت لزوج شقيقتها 45 ألف جنيه من ميراثها، تعويضًا عن الـ700 جنيه التي صرفتها.

من جانبه، رفض الدكتور مبروك عطية، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، ما فعلته المتصلة،

قائلًا لها «انت كده عصيتي ربنا، المال مش بعزقة، إزاي 45 ألفا قصاد 700 جنيه، الحقي جيبي الفلوس من جوز أختك.. إنتي سفيهة وأنا آسف إني بقول الكلام في وشك كده».