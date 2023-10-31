ديمي روز تجن جنونها وتظهر أمام الملأ دون أن ترتدي ملابسها الداخلية و كما ولدتها أمها

عدن - ياسمين الوهالي - أنتشرت عبر مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة صورة لعارضة الازياء العالمية ديمي روز.

وظهرت ديمي بإطلالة صارخة حيث تجاوزت المحظور وكشفت عن جسدها دون ملابسها الداخلية وكما ولدتها أمها.

وتباينت تعليقات المتابعين على الصورة، حيث اتهم البعض عارضة الأزياء بتعمد إثارة الجدل بالصور ومقاطع الفيديو

التي شاركتها مع معجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما دافع آخرون عنها وداعبوها بجمالها ونعومة جسدها

كما ظهرت ديمي روز مؤخرًا بإطلالة عصرية على قارب من وسط البحر ، حيث ظهرت نائمة على بطنها وصدرها عارٍ تمامًا ، وكانت راضية بتنورة قصيرة غطت مؤخرتها بالكاد.