انت الان تتابع خبر البقاء لله.. ليلى عبد اللطيف تثير فزع جماهير عادل إمام بنبوءة مرعبة ستحدث له!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتصدر الفنان القدير عادل إمام عناوين الأخبار حالياً بعد انتشار شائعات تزعم دخوله العناية المركزة وتدهور وضعه الصحي.

سبق ذلك تصريحات الفنانة مادلين طبر عن احتجازه ومطالبتها بالإفراج عنه. حيث أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في الوسط الفني وأصبحت حديث الساعة.

صرحت مادلين طبر قائلة: "أتمنى أن يتم الإفراج عن الزعيم، حتى موبايله لا يرد عليه، كيف يمكننا أن نطمئن عليه؟ يجب أن نقتحم بيته".

وفي مفاجأة صادمة، أطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف توقعات جديدة تتعلق بالفنان عادل إمام. أشارت ليلى عبداللطيف إلى أن اسم الزعيم سيشغل العالم، مما أثار مخاوف الجميع بسبب الشائعات المتكررة حول تدهور صحته ووفاته.

رد عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام ومنتج مشهور، على شائعات اعتزال الزعيم بسبب مرضه. أعرب عن استيائه الشديد من انتشار هذه الشائعات المتكررة وقال: "تعبت وزهقت الأسرة من الشائعات التي تنتشر عن الزعيم بشكل متكرر. لا أعرف ماذا أقول لمروجي هذه الشائعات. الزعيم بخير وصحته جيدة".