اكتشف العصير الجبار والاقوى الذي يقضي على السكر في الدم فوراً ويقلل من تركيز الجلوكوز بدون حقن الانسولين! جربه الآن وتمتع بالصحة وودع اوجاعك!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت أبحاث طبية حديثة أن فاكهة "مومورديكا شارانتيا" الاستوائية، والتي تعرف باسم "البطيخ المر"، قد تكون فعالة في مكافحة والسيطرة على بعض الأمراض.

تعتبر "البطيخ المر" من الفواكه الغنية بشكل خاص بفيتامين "ج"، وهو عنصر غذائي دقيق مهم يشارك في الوقاية من الأمراض، وتكوين العظام، والتئام الجروح. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أ"، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعزز صحة الجلد والرؤية السليمة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي "البطيخ المر" على مادة كيميائية تعمل مثل الأنسولين للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كعلاج الطب التقليدي لمرضى السكري في ووفقًا لدراسة حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة "واشنطن"، فإن عصير البطيخ المر يعمل على الفور على تخفيض مستوى السكر في الدم في غضون 30 دقيقة، ويخفضه بصورة حادة بعد 120 دقيقة. وأوضحت الدراسة أن تناول 2,000 مجم من مسحوق البطيخ المجفف كل يوم يعمل على تخفيض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ بين مرضى السكر.

وفي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقسيم المشاركين في الدراسة إلى أربع مجموعات مختلفة. تلقت المجموعة الأولى جرعة حوالي 500 ملغم من البطيخ المر يوميًا. بينما تناول أفراد المجموعة الثانية حوالي 1000 ملغم من البطيخ المر يوميًا. وتناول أفراد المجموعة الثالثة حوالي 2000 ملغم من البطيخ المر يوميًا. وأخيرًا، تلقت المجموعة الرابعة جرعة تصل إلى 1000 ملغم من عقار "ميتفورمين" المعالج لمرض السكري. وتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة أربعة أسابيع. كشفت نتائج المتابعة عن حدوث انخفاض كبير في مستوى السكر في الدم في الأسبوع الرابع بين المشاركين في المجموعة الرابعة الذين تناولوا عقار الميتفورمين. وأيضًا بين المشاركين في المجموعة الثالثة الذين تناولوا حوالي 2000 ملغم من فاكهة البطيخ المر يوميًا. وقد حدث هذا التأثير في غضون 30 دقيقة من تناول هذه الفاكهة الاستوائية. وأكد الفريق البحثي أن تأثير البطيخ المر في خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم يقارب تأثير عقار الميتفورمين المعالج لمرض السكري.