للتفتيح الفوري لبشرة شابة وجذابة ببطاطسية واحدة هتكوني مثل ملكات الجمال

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الرياض - احمد نادر - تمتلك البطاطا (البطاطس) فوائد عديدة للبشرة حيث أنها تساعد في تفتيح لون البشرة وتحسين ملمسها ويعتبر ماسك البطاطا واحدا من الوصفات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة وتفتيحها بدون اللجوء إلى منتجات كيميائية في هذا المقال نتعرف على كيفية استخدام ماسك البطاطا للحصول على بشرة مشرقة وموحدة.

كيفية تحضير واستخدام ماسك البطاطا لتفتيح البشرة

اغسلي بطاطسة جيدا وقشريها.

قطعي البطاطسة وقومي ببشرها ناعما.

قومي بعصر البطاطس المبشورة بيدك أو عن طريق وضعها في شاشة ويتم الضغط عليها لاستخلاص الماء الموجود بها.

قومي بتطبيق عصير البطاطس على وجهك بواسطة قطنة نظيفة أو فرشاة مكياج.

اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

قومي بتطبيق كريم مرطب على وجهك.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

استخدام ماسك البطاطا هو واحد من أسرار العناية بالبشرة الطبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها.

وصفة ماسك البطاطس وعسل النحل

المكونات:

نصف بطاطة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

الطريقة:

ابدأي بغلي البطاطا حتى تصبح طرية ثم قشريها وضعيها في وعاء صغير.

اهرسي البطاطا جيدا حتى تتحول إلى عصير ناعم.

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل إلىيها وامزجيهما جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

الاستخدام:

قومي بغسل وجهك باستخدام منظف لإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

استخدمي يديك أو فرشاة مكياج نظيفة لتطبيق مزيج البطاطا وعسل النحل على وجهك.

اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ليجف.

بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

ماسك البطاطس وعسل النحل يمكن أن يساعد في تفتيح لون البشرة وتغذيتها بفضل العناصر الغذائية الموجودة في البطاطس والفوائد المعروفة لعسل النحل.

فوائد ماسك البطاطا للبشرة

تفتيح لون البشرة: البطاطا تحتوي على إنزيم يعرف بالكاتولاز، وهو قادر على تفتيح لون البشرة والحد من ظهور البقع الداكنة.

تقليل التجاعيد: البطاطا تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيف البشرة: ماسك البطاطا يعمل كوسيلة طبيعية لتنظيف البشرة وإزالة الشوائب والأوساخ.

تقليل الالتهابات: يمكن أن يساعد مستخلص البطاطا في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات والحساسية.