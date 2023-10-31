انت الان تتابع خبر للشعر المجعد والمموج كيراتين النشا السر الجهنمي البسيط لتنعيم الشعر من أول استخدام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر -تعد مشكلات الشعر ومظهره أمرا يشغل بال الكثير من الأشخاص والعديد منا يسعى جاهدا لتحقيق شعر ناعم ولامع يظهر بمظهر حريري وصحي ومن بين الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف وصفة “كيراتين النشا” كطريقة سهلة وفعالة لفرد وتنعيم الشعر بكل سهولة.

ما هو كيراتين النشا؟

الكيراتين هو بروتين طبيعي موجود في شعرنا وبشرتنا، وهو مسؤول عن منح الشعر قوته ولمعانه فالنشا من ناحية أخرى هو نوع من النشويات الموجود في العديد من الأغذية المعتادة ما يجعل مزيج النشا والكيراتين مميزا بقدرته على تنعيم الشعر وتقويته.

الخطوات لإعداد مزيج كيراتين النشا

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الأرغان.

1 ملعقة كبيرة من زيت الكيراتين (يمكن شراؤه من متاجر المستحضرات الطبيعية).

الخطوات:

قم بخلط النشا مع الماء في وعاء صغير حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

ضع الوعاء على النار وقم بالتسخين مع التحريك المستمر حتى يصبح المزيج مشابها للجل (ستحتاج إلى حوالي 5 دقائق).

اترك المزيج يبرد قليلا ثم قومي بإضافة الزيت وزيت الكيراتين وامزجيهم جيدا.

كيفية استخدام كيراتين النشا

قومي بغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد.

بينما الشعر لا يزال رطبا، قومي بتوزيع المزيج بالتساوي على شعرك.

قومي بتدليك فروة الرأس والشعر بلطف لتضمني توزيع المزيج بشكل جيد.

اتركي المزيج لمدة 20-30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت المحدد، قومي بغسل شعرك جيدا واستخدمي البلسم إذا كنت ترغبين.

قومي بتجفيف شعرك بالهواء الطلق أو باستخدام مجفف شعر بحرارة منخفضة.

ستلاحظين الفرق بعد استخدام هذه الوصفة، حيث سيصبح شعرك أكثر نعومة ولمعانا فعليك أن تكرري عمل هذه الوصفة لكراتين النشا بانتظام للحفاظ على مظهر الشعر الحريري والصحي.