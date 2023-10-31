انت الان تتابع خبر ابشع خيانة زوجية ستسمع بها.. شاهد أجمل زوجة مغربية تفاجأ بخيانة زوجها على سريرها برفقة اعز صديقه لها .. وما حصل بعد ذلك سيصدمك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تميزت حلقة برنامج المسامح كريم الأخيرة بطابعها الاستثنائي والجريء والممتع، حيث لاقت استحسانًا واهتمامًا واسعًا من الجماهير.

تناولت الحلقة قصة زوجين مغربيين قرروا اللجوء إلى البرنامج لحل مشكلتهما التي أدت إلى انفصالهما لمدة عام ونصف.

تدور أحداث الحلقة حول زوجين من المغرب انفصلا بعد سنتين فقط من زواجهما.

ويعود سبب انفصال الزوجين إلى اكتشاف الزوجة سارة، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، خيانة زوجها أسعد لها مع صديقتها المفضلة.

فاجأت سارة برؤية زوجها أسعد وصديقتها المفضلة في سريرها معًا، مما دفعها لطلب الطلاق فورًا.

صُدم المتابعون بالجمال الذي برزت به الزوجة في البرنامج وعبروا عن غضبهم الشديد تجاه الزوج الذي لم يستطع الحفاظ على جوهرته الثمينة.