انت الان تتابع خبر ضع 6 فصوص ثوم تحت وسادتك عند ذهابك للنوم..وشاهد بنفسك ما سيحدث لجسمك بعد دقائق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الثوم من المواد الأساسية في الكثير من العلاجات القديمة لما يحتويه من مواد تؤثر إيجابيا على الصحة، كما يمكنك أن تستخدمه في التغلب على الأرق من خلال رائحة المركبات الكبريتية الموجودة فيه مثل الأليسين.لكن هل تعلم أن الثوم جيد ليس فقط في المطبخ ولكن تحت الوسادة أيضًا؛ كما تؤكد أحدث الدراسات وفقًا لصحيفة بروكسيل البلجيكية.

تأثير مهدئ

ستنام بهدوء أكبر مع فص ثوم تحت وسادتك! نتفق على أن هذا يبدو غريبًا؛ لكن المواد الكبريتية الموجودة فيه ورائحتها لها تأثير مهدئ عليك. حيث تتقاطع رائحته مع الوسادة قليلاً، مما يسهل عليك النوم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحسن جودة نومك، بمعنى آخر: ستنام بشكل أسرع وأكثر صحة.

ضع فصًا أو فصين من الثوم (مع القشر) تحت وسادتك وستلاحظ التأثيرات. سوف تنام مثل طفل!.