انت الان تتابع خبر وداعاً للمعاناة ولألم أبر الانسولين. خبير سعودي يكشف عن أوراق شجرة بسيطة وشهيرة تخفض نسبة السكر في الدم بسرعة وبدون اي ادوية.. تعرف عليها.!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فريدة من نوعها تطرد البعوض وتساهم في تخفيض أعدادها في المنازل. وقد أثبتت تجربة المواطن الناجحة في زراعة شجرة النيم في العاصمة الرياض أن هذه الشجرة ليست فقط طاردة للبعوض، بل أيضًا مخفضة لمرض السكري.

تعتبر أوراق شجرة النيم مخفضة لمرض السكري، ويمكن استخدامها في علاج هذا المرض المزمن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي وجود أوراق الشجرة إلى تبريد الهواء في فصل الصيف، مما يوفر بيئة مريحة ومنعشة في المنازل المزروعة بها.