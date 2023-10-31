انت الأن تتابع خبر نوفمبر وديسمبر لن يمرا مرور الكرام وسيندم الجميع حتماً.. ميشال حايك يثير الجدل ويشعل حالة من الرعب بتوقعات غير مألوفة.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم سيد التوقعات ميشال حايك إن شهري نوفمبر وديسمبر لن يمرا مرور الكرام وستكون أشد كارثية من الأشهر السابقة للعام 2023.

وقال حايك في لقاء تليفزيوني مثير لإن الهزات الأرضية الشديدة أدت إلى انكسار في الأرض، مما أسفر ذلك عن تغيير كامل فيمناطق الزلازل وباطن الأرض، ومن المتوقع أن تحدث هزات أرضية عنيفة.

وأشار الفلكي الملقب بسيد التوقعات الى أن المعادلات المرتبطة بالزلازل سيطرأ عليها تغيير، والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد ويعد هذا جرس إنذار على حد تعبيره.

ولأضاف: “ستقع زلازال في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حدث سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدةوستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة سيكون لها تأثير قوياً”.

وزعم حايك أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، بالإضافة إلى إننا سنشهد عوامل عجز الكوكب من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجارة، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام منالفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

توقعات حايك الجديدة أثارت موجة كبيرة من الجدل وضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الجمهور بين مصدق ومكذب