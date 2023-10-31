انت الأن تتابع خبر اخيراً.. اكتشاف المرض الخطير الذي تعاني منه روان بن حسين، وسيتسبب بموتها خلال أيام... أنباء صعقت الخليج من شرقه إلى غربه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تدهورت صحة روان بن حسين بشكل مفاجئ بعد 4 أشهر من معاناتها مع مرض جلدي لم يستطع أحد من الأطباء اكتشاف سببه أو نوعيته.

صحة روان بن حسين تراجعت حيث أعلنت عن المرض الذي ضربها وهو “الذئبة الحمراء وعلقت:

“من 4 أشهر وأنا أعاني من حساسية تشبه الحروق في صدري وظهري ويديّ وقدميّ وفروة شعري.. وراجعت الكثير من الأطباء، لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض وكانت حالتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.

وأضافت:

“لم أجد أي علاج يتناسب مع الأعراض التي تظهر عليّ، إلى أن راجعت الدكتور فايز غنّام فأجرى لي فحوصات الحساسية، وفحوصات دم وأخذ خزعة من الجلد المصاب، وأكد تشخيصي بمرض الذئبة الحمراء”.وتابعت أنه أنه “مرض مناعي نادر يسببه الضغط النفسي، معلقة:

“للأسف أنا أكثر إنسانة كنت أوعي الناس عن الصحة النفسية وأهملت نفسي”.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟

يُعد مرض “الذئبة الحمراء” من الأمراض المناعية المزمنة غير المعدية، والتي تسبب التهابا في أنسجة الجسم الخارجية، ويمكن أن يتطور الالتهاب ويصل وفي حالات قصوى إلى تلف في الأعضاء الداخلية مثل “الكلى”.