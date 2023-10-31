انت الان تتابع خبر عريس خليجي جرد عروسته من ملابسها في ليلة الدخلة وعندما تحسس بيدية اكتشف كارثة كبرى قصمت ظهره وجعلته يفر مسرعاً من غرفة النوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قصة غريبة ومؤلمة تحكيها حادثة مروعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في ليلة الدخلة، تفاجأ العريس بكشف حقيقة صادمة عن عروسته، مما دفعه لاتخاذ قرار الانتقام منها بطريقة غير متوقعة.

وفقًا للتقارير الإعلامية الإماراتية، كان الشاب والفتاة يعيشان قصة حب استمرت لمدة أربع سنوات، حيث كانت العروس تعمل زميلة للعريس في إحدى القنوات الفضائية.

ورغم نهاية قصة حبهما بالزواج، إلا أنها كانت بداية النهاية لعلاقتهما في الفترة التي تسبق حفل الزفاف بثلاثة أشهر. بدأ العريس التحضير للحفل الكبير الذي كان يتطلع إليه بفارغ الصبر. وفي تلك الفترة، أخبره أحد أصدقائه المقربين بأن خطيبته تخونه مع زميل آخر، وليس ذلك فحسب، بل قد التقت به أكثر من مرة.

بالطبع، تلقى العريس هذه الأنباء بصدمة واضحة، وحاول في البداية تجاهلها وعدم الاعتقاد بها. ولكن الصديق المخلص أصر على صحة الخبر وأكد له أنه ليس له أي مصلحة في تدمير زواجه. وبينما يحاول العريس استيعاب ما سمعه، قرر أن يتوجه إلى أحد الأطباء المختصين للتأكد من صحة الأمر.