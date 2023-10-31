"لن يمر أكتوبر بسلام"... خالد الزعاق يصعق السعوديين ويتنبأ بكوارث مدمرة في المملكة ويدعو سكان هذه المناطق للاحتياط من الآن !

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن أجواء البر والبحر خلال شهر أكتوبر.

أوضح الزعاق أن شهر أكتوبر هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والاعتدال الماتع، حيث يتميز بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا، وبداية هبوب رياح مثيرة للغبار والأتربة، وهياج مياه البحر.

وأضاف الزعاق أن الخريف الفلكي يبدأ من 23 سبتمبر ويمتد لـ23 ديسمبر، والخريف الواقعي يختلف باختلاف المناطق، لكنه يدخل مع دخول الوسم في منتصف أكتوبر.