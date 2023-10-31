انت الان تتابع خبر والد العروسة المغربية يفاجئ الحاضرين ويوثق بجرأة صادمة لحظات جريئة لإبنته وزوجها في ليلة الدخلة والعريس يصدم عروسته بفعل لا يخطر على بال احد !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة مغربية تقدم لخطبتها رجل سعودي وتضع تحت قدميها مبلغًا من المال قدره مليون ريال سعودي، ما أثار جدلا واسعا وتساؤلات النشطاء.

ونشرت الفتاة الفيديو الذي ظهر فيه والدها وهو يعد المبلغ على السرير مباركًا للعروسين وداعيًا لهم بالتوفيق في الحياة. ويُسمع صوت العروس سعيدة غير مصدقة وهي توضح بأن هذا هو مهرها من عريسها السعودي.من جهته، قال العريس إنه لا يزال هناك ذهب قدمه لها، بالإضافة إلى الهدايا السابقة والقادمة ليعوضها عن كل شيء، بل وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة. وقد تخطى العريس كل حدود العقل. ولم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط لانشغاله بعد الأموال فطلب منه الشرح والتوضيح. فتولت ذلك العروس وقالت لوالدها بأن القادم أكثر من ذلك بكثير، في الوقت الذي صرخت فيه منبهرة وهي تحسب كم ستعادل الأموال بالدرهم المغربي.