انت الأن تتابع خبر وداعاً لأمراض السرطان والجلطات الدماغية والسكري وتصلب الشرايين ..إذا تناولت هذه الثمرة على الريق ستودع معاناتك جربها واتفرج النتيجة المبهرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استُخدم الثوم في الطب القديم الآسيوي لعلاج العديد من الأمراض، حيث اعتبرت فصوص الثوم في العصر اليوناني علاجًا فعالًا للأمراض المختلفة.

يتكون الثوم من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، ويحتوي أيضًا على العقار المناعي الطبيعي الأليل سيستين. عند هرس الثوم، تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، مما يعطي رائحة الثوم القوية.

يتمتع الثوم بفوائد عديدة، منها خفض مستوى الكوليسترول في الدم. أشارت دراسات حديثة إلى أن تناول ثمرة واحدة من الثوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم.يعمل الثوم على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يساعد على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية وزيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم. هذا يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يساعد الثوم على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، حيث يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يعد الثوم أيضًا مضادًا للأمراض الفطرية المعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو. فالثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا وتساعد على محاربة العدوى.

ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، وهو مسبب للأمراض الهضمية، وبالتالي فإن له دور هام في مكافحة الأمراض.

قد يعالج تناول الثوم على الريق نزلات البرد، ولكن لا توجد دراسات توضح ذلك بشكل واضح. فالثوم يعتبر مضادًا حيويًا ويعزز الدورة الدموية.يحمي المثانة من الأمراض ويزيد من نشاط الكبد ويقويه لطرد السموم من الدم.

ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق بانتظام لمدة 6 أشهر يوميًا أنه يعالج كسور العظام ويعزز قوة العظام، خاصةً لدى الأطفال. كما أنه مطهر للفم والمريء ويعالج التهابات اللثة ويقوي الأسنان.

تناول الثوم على الريق يساعد على تخليص الجسم من البلغم ويقلل من الصداع والغثيان.

يمكن استخدام الثوم لتكثيف الشعر وعلاج تساقطه، ولزيت الثوم له فوائد صحية وجمالية. كما يساعد الثوم في علاج الضعف، حيث يمكن تناول 5 فصوص من الثوم يوميًا أو خلطها بالسمن النقي، ومضغ خمس فصوص من الثوم وشرب الحليب في الصباح. تساعد هذه الوصفة على علاج العقم لدى النساء، فالثوم له خصائص تفيد الرجال أيضًا.

من فوائد تناول الثوم على الريق أيضًا أنه يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم، حيث يحتوي على مادة الدياليل التي تقاوم تكوين الخلايا السرطانية في الثدي.

وبالتالي، يساعد الثوم الجسم على زيادة إفراز الإنزيمات التي تثبط نمو الخلايا السرطانية في الجسم. وأظهرت التجارب التي أجريت في المعهد الوطني الأمريكي على الحيوانات أنه يقاوم نمو الخلايا السرطانية.

تمنع ترسب المواد الكيميائية في الدم التي تسبب الأورام في الجسم مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد اللبنية وسرطان المثانة والمريء والرئة وسرطان المعدة وسرطان الجلد. ببساطة، فإن فوائد تناول الثوم على الريق تتمثل في تعزيز جهاز المناعة لمكافحة الخلايا السرطانية.فوائد الثوم على الريق والسكري تشمل أيضًا تحسين نسبة السكر في الدم. أظهرت الدراسات الحديثة أن الثوم يقلل من مستوى سكر الجلوكوز في الدم، مما يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول.

على الرغم من أن هذه الدراسات أجريت على الحيوانات المصابة بمرض السكري ولم تثبت صحتها على البشر بشكل قاطع، إلا أن الأدوية التي تحتوي على زيت الثوم مثل الميتفورمين أثبتت فعاليتها في تقليل مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تجارب المرضى، حيث تحسن معدل الأنسولين في الدم.

ومن بين فوائد الثوم الأخرى لعلاج الصداع النصفي، يقلل تناول الثوم كل صباح فور الاستيقاظ من آلام الرأس مثل الصداع والصداع النصفي. يمكن مضغ فص ثوم أو عصره واستخلاص ماؤه ووضع نقطتين منه في فتحة الأنف، أو هرسه ودهنه على الجبهة أو الرقبة لتخفيف الألم.

يمكنك تحضير مشروب صحي ومفيد للجسم من خلال غلي الثوم مع الحليب. قوموا بقطع حوالي 5 فصوص من الثوم وأضيفوها إلى وعاء مع كمية مناسبة من الحليب. قوموا بغلي الخليط حتى يتجانس ويصبح متجانس. بعد ذلك، قوموا بإزالة الوعاء من على النار. يمكنكم تناول هذا الخليط مع الوجبات الرئيسية يوميًا أو كل صباح على الريق.الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وقد استخدم منذ القدم في علاج الكوليرا. كان الناس ينشرون الثوم في المنازل لقتل بكتيريا الكوليرا المنتشرة في الجو. بالإضافة إلى ذلك، تناول عصير الثوم على الريق يحمي ويقي من الأمراض البكتيرية والفطرية المنتشرة.

يمكن لتناول الثوم على الريق أن يساعد في علاج سلس البول والتهابات المثانة. يمكنكم إعداد مزيج من ربع كيلو من الثوم ونصف كيلو من زيت الخردل واثنين لتر من الماء. قوموا بخلط المكونات في وعاء وغليها حتى يتبخر الماء. بعد أن يبرد الخليط قليلاً، قوموا بتدليك منطقة تحت السرة به مرتين يوميًا.

الثوم مفيد جدًا في علاج جروح الأذن والصديد والقيح. كما يساعد أيضًا في علاج الصمم. لعلاج أمراض الأذن، قوموا بغلي 4 فصوص من الثوم مع ملعقة طعام من زيت الخردل. بعد ذلك، قوموا بإطفاء الحرارة وانتظار أن يصبح الخليط دافئًا. ضعوا قطرة واحدة من الخليط في الأذن. بالنسبة لعلاج الصمم، قوموا بغلي 8 فصوص من الثوم في 60 مللي من زيت السمسم أو زيت الزيتون. ضعوا قطرتين من هذا الزيت في الأذن مرتين في اليوم.ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند تناول الثوم مع بعض الأدوية. قد يتفاعل الثوم مع بعض الأدوية ويسبب آثارًا جانبية. لذلك، إذا كنت تتناول أدوية، فمن الأفضل تجنب تناول كمية كبيرة من الثوم. قد يسبب تناول أكثر من 5 فصوص ثوم حرقة في المعدة وانتفاخات في البطن ومشاكل في الجهاز الهضمي. قد يسبب أيضًا حساسية في الجلد وتهيجه، وتظهر أعراض الطفح الجلدي.

من فوائد تناول الثوم على الريق هو تقليل الجلطات، ولكن عند تناوله مع الأسبرين أو أي مكملات غذائية أو أدوية أخرى مضادة للجلطات، يسبب تخثر الدم. يجب تجنب تناول الثوم للمرضى الذين يتناولون أدوية لتقليل الكوليسترول ومرضى ضغط الدم.

يجب أيضًا تجنب تناول كمية كبيرة من الثوم لمرضى نقص المناعة البشرية، حيث أن كبسولة واحدة من الساكوينافير تحتوي على مستخلص الثوم بتركيز 4.46 ملليجرام من الألليسين، مما يقلل من تركيز هذا الدواء وفاعليته في الدم. الساكوينافير هو مثبط البروتياز في فيروس الإيدز.أيضًا، يجب على النساء اللاتي يرضعن ألا يتناولن الثوم، حيث يؤثر على الرضاعة الطبيعية وزيادته يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي للأم والرضيع.

وإليك بعض النصائح للتخلص من رائحة الثوم الكريهة في الفم: تناول أعواد البقدونس، مضغ علكة أو تناول السكاكر، تناول ثمرة تفاح، مضغ حبة من الهيل أو الحبان، تناول ورقة نعناع طازجة، مضغ حبة قرنفل أو تناول شاي القرنفل، وشرب كوب من الحليب.

في الختام، نأمل أن تكونوا قد فهمتم فوائد تناول الثوم على الريق لصحتكم، وننصحكم بعدم تناول الثوم بكثرة وتجنب أضراره إذا كنتم تتناولون أدوية معينة، ويمكنكم استشارة أحد الأطباء للحصول على مزيد من المعلومات حول تناول الثوم.

تعتبر فوائد تناول الثوم من الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار. فالثوم يحتوي على مادة الألليسين، وهي المادة المسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية للثوم. كما يحتوي الثوم على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 3 النياسين.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم على معادن مثل الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والسكريات.تعتبر فوائد الثوم على الريق للجسم رائعة. فقد أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات أن تناول الثوم على الريق يمكن أن يكون فعالًا في علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد تناول الثوم على الريق في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يمكن أن يساعد في تحسين الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات. وهذه ليست سوى بعض الفوائد الصحية التي يمكن أن يوفرها تناول الثوم على الريق.