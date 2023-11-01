انت الان تتابع خبر ينمو بسرعة صاروخية.. طريقة جهنمية لاستخدام الفازلين والقرنفل لتطويل الشعر والقضاء على الصلع في 7 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعد مشاكل الشعر من أبرز المشاكل التي تعاني منها النساء بشكل عام، وتحرص الكثير منهن على العناية بالشعر بشكل خاص لأنه من أهم معالم جمال المرأة، وتعتبر مشكلة الصلع، والشعر المجعد، والفراغات، من أكثر المشاكل التي تعاني منها بعض النساء.

، ويبحثن عن حلول مستعجلة وفعالة للتخلص من تلك المشاكل، ورغم وجود العديد من الكريمات المخصصة لذلك إلا ان بعضها مرتفعة الثمن ولا تحقق النتيجة المطلوبة عند استخدامها، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وصفة طبيعية مجربة وغير مكلفة، وهي وصفة الفازلين والقرنفل والنشا، حيث تساهم هذه الوصفة بتنعيم الشعر بشكل كبير وتطويله وتجعله ينمو بغزارة وبشكل جنوني، كما تساهم في انبات الشعر وملئ الفراغات والقضاء على الصلع الوراثي.وصفة الفازلين والقرنفل للشعر وصفة الفازلين و القرنفل للشعر، يمكن تحضيرها في المنزل من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة، ونتائجها جبارة وتظهر بعد أول استعمال.

مكونات الوصفة

• ملعقة كبيرة من الفازلين

• 2 ملعقة من القرنفل المطحون.

• 5 معالق نشا.

• ماء.ملعقة من زيت الزيتون.

• 2 ملعقة من زيت الخروع طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

تحضر وصفة الفازلين و القرنفل من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ويمكن لجميع السيدات عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يلي:

• نحضر وعاء ونضع بها النشا والقرنفل ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط المكونات سويا.

• ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به الزيت الزيتون والخروع والفازلين وزبدة الشيا ثم نقوم بوضعه في الميكروويف لعدة ثواني حتى يذوب الفازلين والزبدة تماما.

• ثم نقوم بوضعهم على النشا والقرنفل ونقلب المكونات جيدا حتى تمتزج سويا.ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

• ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر وتنشيفه بواسطة فوطة ثم يقسم الشعر إلى عدة أقسام.

• ثم نقوم بوضع الخليط عليه ونتركه لمدة ساعة ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بواسطة الماء والشامبو.

• سوف نلاحظ أن الشعر أصبح طويلا وناعما وتخلصنا من تجعد وخشونة وتقصف الشعر والتساقط تكرر تلك الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتيجة هائلة. وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات.تعد الوصفات الهندية من أكثر الوصفات فاعلية على الشعر فهي تعمل على أنبات الفراغات، تكثيف الشعر، القضاء على الهيشان، التخلص من التجعد، تمنحنا شعر طويل في وقت بسيط، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم وصفة هندية وهي من أكثر الوصفات فاعلية وتعرف تلك الوصفة بوصفة أكليل الجبل، حيث يعمل اكليل الجبل على تقوية جذور الشعور وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

مكونات وصفة أكليل الجبل

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما ياتي:

• ملعقة اكليل جبل.

• ورقتين من ورق الغار.

• ملعقة حبة البركة.حبات من مسمار القرنفل.

• ملعقة روز ماري.

• ماء.

طريقة تحضير وصفة اكليل الجبل

• نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات. • ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا.

• ثم نرفع الوعاء على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

• ثم نرفع الوعاء من على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

• ثم نضع الخليط في بخاخ ونقوم برش فروة الرأس بشكل يومي قبل النوم.

• ثم نقوم بتدليكها جيدا لمدة عشر دقائق. • سوف نلاحظ أنبات الفراغات والحصول على شعر طويل وكثيف من أول استعمال.