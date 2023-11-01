انت الان تتابع خبر “شعرك هيبقى طويل زي الحصان” ضعي المكون الجهنمي على شعرك وهيطول لحد ركبك ويبقى ناعم زي الحرير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - يتساءل الكثير من الفتيات عن طرق استخدام النخاع لزيادة طول الشعر وكثافته في فترة قليلة، كما يمكن استخدام النخاع في زيادة كثافة الشعر وتعزيز نموه وإعطائه النعومة والحيوية.

طريقة استخدام النخاع لتطويل الشعر

يمكن استخدام وصفة النخاع لزيادة طول الشعر وكثافته عن طريق تحضير المكونات البسيطة الآتية

المكونات

ملعقة ونصف كبيرة من النخاع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

نقوم أولًا بوضع وعاء على النار به كمية من النخاع في حمام مائي.

ننتظر قليلًا حتى يصبح الخليط سائلًا.

نضيف إلى النخاع كمية من زيت الزيتون والفازلين ونقوم بخلطهم جيدًا حتى يصبح خليط متجانس.

نترك هذا الخليط جانبًا حتى يبرد ثم نقوم بوضعه على فروة الرأس مع التدليك المستمر لمدة ربع ساعة

نقوم بغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسب له، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر طويل وأكثر كثافة.

فوائد النخاع للشعر

للنخاع العديد من الفوائد التي تعود على الشعر عند استخدامه بشكل مستمر وهذه الفوائد تتمثل في الآتي

تحفيز خلايا فروة الرأس، نتيجة احتوائه على نسبة عالية من البروتينات والكولاجين الأساسي لنمو الشعر بشكل ملحوظ.

تعزيز صحة الشعر ومنع تساقطه وتنعيمه.

يخلص الشعر من التشابك والتقصف.

يساهم في زيادة كثافة الشعر.

إعطاء الشعر اللمعان والحيوية.