انت الان تتابع خبر الفلكية ليلى عبد اللطيف توجه لطمة قوية للفلكي ميشال حايك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صراع غير معلن ظهر للعلن في وقت سابق بين الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف والفلكي الشهير ميشال حايك.

وكان حايك صدم الاعلامي نيشان وتوقع أن يفكر بالإنتحار لكن والدته منعته أو ستمنعه من هذا التصرف، لكن ليلى عبد اللطيف كذبته وكشفت حقيقة هذه التوقعات.

ليلى عبد اللطيف ردت على توقعات حايك وخاطبت نيشان قائلة "أتخيلك بعد سنوات بشعر أبيض وخلف مكتبك تقرأ الكتب"، فضحك من قلبه وكذلك ابتسمت ليلى.

توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف عن المذيع نيشان أحرجت العراف ميشال حايك حيث أكدت بطريقة غير مباشرة أن مقدم البرنامج سيعيش لسنوات طويلة وإن فكرة الإنتحار ليست واردة عنده إطلاقاً.