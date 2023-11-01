انت الان تتابع خبر احذروا الزواج من السمينات ... خبيرة علاقات زوجية تصدم جميع الرجال وتكشف دون ذرة حياء او خجل مميزات المرأة النحيفة في غرفة النوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لماذا يعجب الرجال بالمرأة النحيفة ذات القوام الرشيق ويعتبرونها الأكثر جاذبية؟ سؤال لطالما دار بذهن الكثيرات من النساء وجعلهن في حيرة من أمرهنوللإجابة عن هذا السؤال، خلصت دراسة حديثة أجريت في جامعة أبردين ببريطانيا إلى أن الرجال يفضلونها نحيفة، لأن شكل الجسم المهندم يرتبط في أذهانهم بالشباب والخصوبة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض.

كما أشارت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" إلى أن تطور مستوى اللياقة البدنية للنساء هو ما يجعلهن أكثر جاذبية أيضًا.ومن جانبه، أكد البروفيسور جون سبيكمان المشرف على الدراسة، على فكرة ربط الرجال نحافة المرأة ولياقتها البدنية بمتوسط العمر والقدرة على الإنجاب.

وقام العلماء في هذه الدراسة بعمل نموذج حسابي لمزج العلاقة بين مستويات السمنة ومتوسط العمر والخصوبة لدى المرأة، وتوصلوا إلى أن عامة الناس يرون الأنثى جذابة عندما يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديها ما بين 24 و24.8، أي مثل هيئة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قبل الحمل.

الدراسة اختبرت ذوق أكثر من 1300 شخص من الذكور والإناث من المملكة المتحدة وتسع دول أخرى، حيث عرض على المشاركين 21 صورة لإناث ذوات مستويات مختلفة من السمنة، وطلب منهم إعادة ترتيبها من الأقل إلى الأكثر جاذبية.

وتبين بفحص نتائج الاختبار ميل كل من الرجال والنساء لصورة المرأة الأنحف على الإطلاق، والتي وصل مؤشر كتلة الجسم لديها إلى 19.يذكر أن مؤشر كتلة الجسم (BMI ) يساوي الوزن بالكيلوغرام/ الطول بالمترX الطول بالمتر.