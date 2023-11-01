انت الان تتابع خبر مش راجل ومعندكش دم ولا نخوة.. عريس مصري يفاجئ هبة قطب بأجراء سؤال عن ليلة الدخلة والأخيرة تنفجر غضباَ وتهينه بشدة على الهواء دون تمهل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من ضمن الأسئلة المحرجة والجريئة التي تتلقاها الدكتورة هبة قطب، أستشاري العلاقات الزوجية تلقت سؤالا صادما من عريس تسبب في انفعالها على الهواء ببرنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة الفضائي

وعرض الاعلامي عمرو الليثي السؤال على الدكتورة قطب والذي يقول فيه السائل:" هل هناك خطأ في أن أعرض على عروستي مشاهدة فيلم مخل في ليلة الدخلة لمعرفة كيفية اتمام العلاقة الحميمة"؟.وردت عليه الدكتورة قطب بالقول: هو الراجل دا نخوته تسمح إنه يفرج مراته على الأفلام دي؟

الجدير بالذكر أن هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، قد نالت شهرة كبيرة بعد أن ظهرت في العديد من وسائل الإعلام بهدف توعية الأشخاص عن السلوكيات و الأخطاء التي يقعن فيها في العلاقات الأسرية و الزوجية.