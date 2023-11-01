انت الان تتابع خبر متصل وقح.. حبيت حماتي في السر وعايز أتجوزها واطلّق بنتها.. أعمل إيه؟.. رد مبروك عطية كان مفاجئ وصادم للغاية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر متصل في برنامج الدكتور مبروك عطية مفاجأة مدوية بعدما كشف حبه لأم زوجته التي ماتزال صغيرة في العمر ونيته في الزواج منها.

المتصل قال في سؤاله إنه بعد كتب كتابه على الفتاة أدرك أنها لا تناسبه ومش طايقاه وهو كذلك أصبح لا يطيقها بسبب معاملتها له، لكنه في نفس الوقت أحب أم زوجته ودخلت في نفسه، ويريد أن يتزوجها ويطلق ابنتها، رغم أن الأم أكبر منه بـ 10 سنوات.

من جانبه قال الدكتور عطية إن هذا لا يجوز أبداً، حتى لو طلّق البنت، لأنه بمجرد أن عقد على الفتاة عقدة النكاح، فإن الأم تصبح محرمة عليه، وهذه قاعدة فقهية مثبتة.

وقام الدكتور عطية بمعاتبته في استعجاله بالزواج من الفتاة، وقال أن المفترض أن يتريث الرجل قبل قرار الارتباط بشخص آخر، ولابد أن يتأكد أن الآخر يوافقه ويقبل به، كي لا تحدث مثل هذه القصص المؤسفة بعدالزفاف.