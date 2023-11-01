انت الان تتابع خبر اخيرا انكشف السر.. أرنولد شوارزنيجر يفضح سبب خسارة بيج رامي لقب مستر أولمبيا بعد فوزه لعامين متتاليين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الممثل العالمي ولاعب كمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر،، سبب خسارة مدوح السبيعي، الشهير ببيج رامي، لقب مستر أولمبيا 2022 بعد فوزه باللقب لعامين متتالين.

وأكد من خلال الفيديو أن بيج رامي، كان من الممكن أن يفوز مرة أخرى، وكل ما كان عليه هو أن يستمر على نفس ما كان عليه، مؤكدًا أنه يتوجب عليه أن يقلل خصره بمقدار بوصة واحدة وزيادة رجله بوصه، وهذا ما كان يتوجب عليهأن يفعله طوال العام وكان سيفوز.

واوضح أن العضلات العلوية لبيج رامي كانت كبيرة جدًا وضخمة ولكنه جعلها تختفي، كما أن عضلاته بايسبس، اختفت وبدت ذراعيه أصغر مما كان عليه.

ويغيب النجم المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" عن منافسات "مستر أولمبيا" لكمال الأجسام التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأعلن "بيج رامى" عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام، بسبب الإصابات التي تعرض لها أثناء خوضه التدريبات وأثرت على أدائه في بعض التدريبات المتعلقة بعضلات الذراع.

وكان "بيغ رامي"، توج بلقب "مستر أولمبيا" للوزن المفتوح عامي 2020 و2021 فيما اكتفى بالمركز الخامس في العام الماضي.