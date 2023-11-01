انت الان تتابع خبر صدمة بعد انكشاف الديانة الحقيقية للأمير هاري.. والمفاجأة ما يفعله في شهر رمضان!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الديانة الحقيقية التي يعتنقها الأمير هاري، حيث كشفت بعض الصحف الغربية أنه مسلم، الأمر الذي اثار جدلا واسعا.

الكثير من التساؤلات اثيرت حول ديانة الأمير هاري خاصة وأنه شوهد في إحدى المرات في شهر رمضان بانتهاء يوم كامل من الصيام، من خلال تناول طبق بسيط من التمر والحساء، مع مجموعة من المسلمين خلال زيارة سابقة لسنغافورة.

وخلال تناوله وجبة الإفطار مع الصائمين مدح الأمير هاري الإسلام والنبي محمد الأمر الذي أثار الشكوك في ديانته. وبحسب ويكيبيديا فإن الأمير هاري مسيحي الديانة ومن كنيسة إنجلترا تحديداً.

الجدير بالذكر،الأمير هاري هو الابن الأصغر لأمير ويلز تشارلز و زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز. عندما ولد كان الثالث على خط خلافة جدته الملكة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا بعد والده وأخوه الكبير ويليام، لكن بعد ولادة أولاد ويليام جورج وشارلوت أصبح الخامس على خط الخلافة.