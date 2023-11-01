انت الان تتابع خبر كوراث مميتة وطاحنة لا ترحم ستقتل الصغير قبل الكبير.. ليلى عبداللطيف تطلق توقعات دموية مدوية هي الاكثر رعباً يشيب لها الرأس من شدة الهول! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية الأشهر عربياً ليلى عبد اللطيف حدوث كوارث دامية في نهاية العام الجاري 2023، وتوقعت أن تكون الشهور الأخيرة من هذا العام مقلقة وخطيرة.

وأشارت إلى أن أسواق اللحوم والدواجن ستشهد ركودًا بسبب ظهور أمراض تصيب الدواجن. وهذا دفعها لتحذير الجميع بتخزين الغذاء والدواء.

وذكرت العرافة اللبنانية أن فرنسا ستواجه حالة طوارئ بنهاية العام الحالي، وخاصة في العاصمة باريس. وربطت هذه التوقعات بحدث مؤسف.

حيث أشارت إلى أننا سنسمع عن مقتل ملياردير معروف في العالم. وقد يكون هذا الشخص أجنبيًا وليس عربيًا.وستكون وفاته في ظروف غامضة تثير ضجة إعلامية عالمية.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف أيضًا بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023.حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد تفجيرات في أحد المستشفيات.

وسيتعرض هذا المستشفى لقصف جوي بواسطة صواريخ في دولة تعاني من آثار الحروب.وأكدت أن هذا الحدث سيكون محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية. مشيرة إلى أنه سيحدث خارج لبنان.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، توقعت عبد اللطيف أن يتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني. ومن المتوقع أن ترد إيران بإجراءات مماثلة. ومن المتوقع أن تكون روسيا والصين حليفتين لإيران في هذا السياق.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا وقوع كارثة طبيعية في اليابان في المستقبل القريب، ويتوقع أن تؤدي هذه الكارثة إلى وقوع مئات الضحايا وتسبب أضرارًا جسيمة في بنية البلاد. وبالطبع، ستحتاج اليابان إلى تكثيف جهودها في إعادة بناء المناطق المتضررة وتقديم المساعدات للمتضررين