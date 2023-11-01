انت الان تتابع خبر "إغتيال مسؤول كبير واندلاع حرب أهلية".. توقعات ليلى عبد اللطيف للأيام القادمة تصدم الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأت ليلى عبد اللطيف بتقديم توقعاتها في عام 1979، وكانت أول امرأة في لبنان تقدم برامج تلفزيونية عن الأبراج والتوقعات الفلكية، التي تستند فيها إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك علم التنجيم والأرقام والرؤى.

وقالت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وتحديدا على لبنان.

وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة ما يشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

كما توقعت ببوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس، وكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.

ويبحث الكثير من المواطنين عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، حيث يرى البعض أن التوقعات المستقبلية قد تسهم في مساعدتهم على التفكير في جوانب مختلفة قبل اتخاذ القرارات النهائية، كما يعتقد البعض أيضا أن توقعات المنجمين أو العرافين تجعلهم أكثر حذرا حيال المستقبل،