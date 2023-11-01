انت الان تتابع خبر " المياه ستغمر هذه المناطق بشكل كلي".... خبير طقس أردني يصدم الأردنيين ويكشف عن طوفان قادم لن يبقي ولن يذر ويحذر سكان هذه المناطق .."غادروا منازلكم فورا" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، أن يتأثر الأردن بكتلة هوائية أبرد من المُعتاد، إذ تتجدد فرص الأمطار على بعض المناطق بداية الأسبوع القادم.

وذكر طقس العرب أن درجات الحرارة تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً في الأردن عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار بحيث تقترب من مُعدلاتها المُعتادة وتسود أجواء لطيفة فوق المُرتفعات الجبلية العالية نهارا، بينما تكون مُعتدلة في باقي المناطق، في حين تبقى مائلة للبُرودة ليلاً في مناطق عِدة من الأردن.

وبحسب طقس العرب، تُشير الخرائط الجوية بأنه عقب هذا الارتفاع الطفيف على الحرارة، من المُتوقع أن تندفع إلى المنطقة كُتلة هوائية باردة نسبياً قادمة من شرقي القارة الأوروبية بدءاً من الأحد القادم 15 أكتوبر/ تشرين الأول وتتسبب بتغيرات ملموسة على الطقس في الأردن، ويشمل ذلك:

- انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتُصبح أقل من مُعدلاتها المُعتادة بحوالي 4-6 درجات مئوية، وتسود بذلك أجواء مائلة للبُرودة مُعظم فترات النهار، في حين تكون باردة نسبياً ليلاً.

- تتكاثر تدريجياً كميات من السحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة و تتهيا الفرصة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء من الشريط الغربي من المملكة و بخاصة في شمال ووسط المملكة.

- تنشط الرياح الشمالية الغربية على فترات و تُثير بعض الاتربة و الغبار في بعض المناطق الصحراوية، كما و تزيد من الإحساس ببرودة الأجواء.