انت الان تتابع خبر دقت ساعة الصفر... ميشال حايك يرفع يده باكياً للسماء ويفاجئ الجميع بتوقعات مميتة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد الفلكي الشهير ميشال حايك ليفاجئ جمهوره في الوطن العربي بتوقعات جديدة تسببت في جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال حايك إن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث منها_انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير

وتوقع أن نشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة "رح تعمل العمايل".

وقال حايك إنه رأى، إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أن المنطقة ستشهد 31 هزة أرضية، إضافة إلى ما سمّاه "هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

ومن حين إلى آخر يثير الفلكي اللبناني ميشال حايك الجدل بطرح تنبؤات مثيرة وصادمة تتحقق في أغلب الأحيان.