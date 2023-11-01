الدكتورة هبة قطب تصدم الرجال كافة وتكشف عن ( 7 ) أشياء تموت عليها المرأة في سرير النوم ولا تستطيع العيش بسعادة ومتعة بدونها.. تعرف عليها

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الرياض - روايدا بن عباس - معظم النساء يعتقدن أن هناك بعض النواقص في العلاقة العاطفية، وأن الرجال غالباً ما يفتقرون إلى القدرة على التواصل بشكل كامل.

عندما لا تجد المرأة ما تبحث عنه في الرجل، تشعر بخيبة الأمل والاستياء. يمثل الرجل للمرأة الكثير من المعاني مثل الأمان والحنان والقوة، لذا يجب على الرجال أن يعرفوا ما يحتاجه المرأة منهم في العلاقة بينهما. ولحسن الحظ، يمكن للرجل أن يتعلم الطرق الصحيحة ليصل إلى قلب المرأة، عندما يقدم لها ما تحتاجه، مما يجعلها تفتح قلبها له. ولن يستغرق الكثير من الوقت لمعرفة هذه الاحتياجات ولكنها ستساعدك في تحسين علاقتك بمن تحب.

هناك سبعة أمور يرغبها المرأة في العلاقة العاطفية:أولاً، يجب على الرجل أن يجعل المرأة تشعر بالحب. عندما تشعر المرأة بالحب من الرجل، تشعر بالراحة في العلاقة العاطفية. وعندما تشعر المرأة بالحب الصادق، تستطيع أن تستمر في العلاقة مع الرجل. فالشعور بالحب يجعل المرأة تشعر بأن الرجل يقدر العلاقة بينهما كثيراً. وقد تكون المرأة غير سعيدة بسبب خروج الرجل مع أصدقائه أو مستاءة من وجوده في العمل طوال اليوم وأنه يهملها، لذا يجب على الرجل أن يحاول تغيير هذه العادات.

الشعور بالأمان هو أمر بالغ الأهمية في حياة المرأة، فعندما لا تشعر بالأمان مع زوجها، تفقد السعادة الزوجية. يتطلب الأمان في الحياة الزوجية إقامة جو من الثقة بين الزوجين وضمان مستقبلها مع الشريك. يمكن للرجل أن يشعر المرأة بالأمان من خلال الاهتمام بها والنظر في عينيها عند الحديث معها والتعبير عن حبه واحترامه لها من خلال تصرفاته. بالنسبة للرجال، كيف يمكنهم جذب المرأة وجعلها تشعر بأنها مهمة؟ يرغب النساء دائمًا في أن يشعروا بأنهم محور اهتمام الآخرين، وخاصة شريك حياتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتها والاستماع إليها بانتباه عندما تتحدث. يمكن أن يجعل الاتصال البصري المباشر المرأة تشعر بأهميتها كامرأة.

أن تكون صادقًا وعلى طبيعتك معها أمر مهم للغاية. ترغب المرأة في أن تشعر بالثقة الكافية للتعبير عن حزنها ومشاعرها الصادقة للزوج. فقدان الثقة بين الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل والاضطرابات بينهما. يجب أن تكون لدى المرأة الثقة بأنها يمكنها أن تعبر عن مشاعرها الصادقة للزوج وأنها يمكنها أن تضع رأسها على صدره وتشعر بالأمان. يجب ألا يسمح للشك بأن يتسلل إلى قلب المرأة. كيف يمكن للمرأة أن تعرف أن الرجل يحبها؟ يجب أن تشعر المرأة بأنها مرغوبة دائمًا. تحتاج إلى أن تشعر بأن الرجل يرغب في إقامة علاقة حميمة معها. يفضل أن يثني على مظهرها وجسدها لتشعر بأنوثتها وأن الرجل يهتم بها. يجب أن يكون التعبير عن ذلك بطريقة جيدة لجذب انتباهها واهتمامها

أن تكون محترمًا ومقدرًا لها أمر مهم للغاية. تحب المرأة أن تشعر بالتقدير والاحترام وأن يظهر لها قدر حب الرجل لها وقيمتها بالنسبة له. لا شك أن أسرع طريقة لحدوث مشاكل بين الزوجين هي تجاهل الشريك وعدم إعطائه أي أهمية. لذا فإن التقدير هو أساس نجاح أي علاقة. يجب أن تشعر المرأة بأنها يمكنها الاعتماد على الرجل. عندما تواجه الصعوبات في الحياة، لا يمكن تجنبها. ترغب المرأة في معرفة أن الرجل لن يهرب عند مواجهة أي صعوبات وأنه سيقف بجانبها دائمًا. يجب أن يكون الرجل حذرًا في تصرفاته مع المرأة، فالأمور الصغيرة قد تجعلها تفقد الثقة فيه

أن تكون متسامحًا معها: يجب أن تكون متسامحًا مع النساء وتتوقف عن الحديث المستمر عن السلبيات والعيوب التي توجد فيهن. يجب أن تتجاوز هذه الأخطاء وتحاول إصلاحها بلطف. يجب أن تشجعها وتحفزها: حاول ألا تثبط زوجتك عندما تقوم بشيء جديد. يجب أن تظهر لها أنك مهتم بشغفها وتثق في قدراتها. من الأفضل أن تهتم بتفاصيل عملها، فهي تقدر مدى تفهمك وتقديرك لقدراتها.