انت الان تتابع خبر صدمة من العيار الثقيل .. قرار صادم من المحكمة في قضية النجمة المغربية دنيا بطمة.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، تأجيل جلسة القضية التي يتابع فيها كل من الفنانة سعيدة شرف ورضى البوزيدي الملقب “بولد الشينوية”، وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها الفناة دنيا بطمة وأختها ابتسام بطمة.

وأجلت المحكمة جلسة المحاكمة التي كانت مقررة اليوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، بسبب غياب المتابعين في الملف.التأجيل أرفقته المحكمة، بضرورة حضور الأطراف المعنية في الجلسة القادمة، التي من الممكن أن يتم فيها إسدال الستار على الملف.

ووجهت المحكمة لكل من سعيدة شرف ورضى البوزيدي الملقب “بولد الشينوية”، جنحة السب والقذف والتشهير.