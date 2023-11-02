انت الان تتابع خبر أحاول تمالك نفسي ولكن لاأستطيع” ليلى عبد اللطيف تبكي بحرقة وتهدد بالأنسحاب من الحلقة.. لن تصدّقوا ما توقعت هذه المرة وأرعبت المذيع وجعلته كالمشلول على الكرسي!!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هددت الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف بالانسحاب من برنامج “كتاب الشهرة” الذي ييث عبر قناة الجديد اللبنانية ويقدمه الإعلامي الشهير علي ياسين.

يأتي ذلك بعدما طالبها الاعلامي اللبناني بالكشف عن اسم أحد الوزراء الذي تطرقت له خلال توقعاتها.

وتطرقت ليلى عبداللطيف خلال توقعاتها إلى أحدث المستجدات الفنية، كما تنبأت ببعض الأحداث التي سيشهدها العالم وبعض الدول العربية.

وتوقعت ليلى عبداللطيف حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول وحروب مدمرة خلال الـ 4 أو الـ 5 أشهر القادمة,

وحذرت سيدة التوقعات من المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق الأردن وفلسطين سيشعر بها لبنان ومصر أيضاً وتسونامي سيضرب دولة عربية ويسبب دماراً هائلاً.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف بأنه خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام.

كما وقالت ليلي عبد اللطيف:” إن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم، وسيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب.”

وتوقعت العرافة اللبنانية أيضًا بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر، وبعض دول العالم تتأهب لمواكبة هذا الحدث وموجة صقيع تضرب دول عربية، وتسبب التهابات حادة بالرئة تنتج عنها حالات وفاة وسيتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة تؤدي لكارثة مالية، ما يجعل هذا البنك يعلن إفلاسه ويغلق.

وازدادت شهرة العرافة اللبنانية بعد أن تحقق الكثير من توقعاتها، أبرزها زلزال تركيا وسوريا والحرب الدائرة في السودان.