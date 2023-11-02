انت الان تتابع خبر “شعرك هيبقي طويل خالص” وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات أروع وأسرع الطرق وأضمن النتائج مع أضرار ونصائح الاستخدام والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تعتبر طريقة إطالة الشعر عن طريق استعمال الفازلين هي من ضمن إحدى الوصفات المرطبة للشعر والتي تعد من أقوى الطرق التي يمكن أن تجعل الشعر أكثر طولا بدون أي كيماويات وتعد من بين الوصفات الطبيعية التي يمكن المداومة عليها لعدة ساعات متواصلة دون أن تحدث أي مشكلات بفروة الرأس وإليك الخطوات التي يمكن اتباعها لتحضير الخليط والمقادير الخاصة بالوصفة.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر

توجد بعض الطرق الطبيعية المميزة والتي من أفضلها وصفة الفازلين مع مزجها ببعض الزيوت الطبيعية والتي تعمل على تعزيز نمو خصلات الشعر وزيادة طولها بشكل طبيعي وأهم مكونات الوصفة نتعرف عليها من خلال ما يلي:

مكونات وصفة جل الصبار مع الفازلين

تعتبر تلك الوصفة من المكونات الطبيعية المذهلة لزيادة نمو الشعر وتعزيز طوله وأهم مكونات الوصفة تكون كالتالي:

2 ملعقة كبيرة فازلين.

2 ملعقة منه هلام الصبار.

2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة تحضير وصفة الفازلين

يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض في بولة عميقة.

يترك الخليط ربع ساعة في الثلاجة حتى يتماسك قوامه.

بعد ذلك يجب أن تقومي بفرك الرأس جيدا بخليط الفازلين وجل الصبار.

اتركي الخليط نصف ساعة على الشعر ثم اغسليه بمياه فاترة وشامبو طبيعي

فوائد استخدام الفازلين للشعر

من بين أهم الفوائد الأساسية للفازلين نتعرف عليها من خلال ما يلي:

يعتبر الفازلين واحد من أهم المكونات المرطبة لفروة الرأس وخصلات الشعر حيث أنه عبارة عن مجموعة مختلفة من الزيوت التي تحتوي على عناصر معدنية، وأنواع من المواد البترولية عاليه الترطيب للشعر.

يعمل على تقليل مشكلة التجاعيد.

يمنع من حدوث أي تكسر أو تقصف لشعرك.

يقاوم مرطب الفازلين مشكلة ظهور قشرة الشعر.

يعمل على ترطيب الشعر جيدا من البصيلات وحتى الأطراف.

يعمل هذ المكون الترطيبي الفعال على تقوية جذور الشعر كما أنه يحمي الشعر من ظهور العديد من المشاكل مثل الجفاف والهيشان.

يحمي خصلات الشعر من حرارة السشوار الزائدة المتلفة لكل خصلات الشعر وتعرض فروة الرأس للالتهابات يزيد الفازلين من لمعان الشعر ويسهل من تصفيفها يقي فروة الشعر من التعرض للاحمرار والحكة.

خلطة الفازلين وزيت الزيتون حيث يمكن خلط الفازلين مع زيت الزيتون بكميات متساوية، ثم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة أو طوال الليل قبل غسله بالشامبو والبلسم

هناك طريقة أخرى لتطويل الشعر، اغسلي الشعر بالشامبو والبلسم ثم اخلطي كوب من ماء الأرز مع كوب من الماء ثم وزعي المزيج على الشعر المبلل، مع التركيز على فروة الرأس ثم اتركي المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم بعد ذلك اغسلي الشعر بالماء البارد والشامبو كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر غزير وطويل

حيث إن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تطويل الشعر وانبات الفراغات، وفيما يلي وصفة واحدة من هذه الوصفات ومن أهم هذه الوصفات زيت الخروع وزيت جوز الهند هما من الزيوت الطبيعية التي تساعد على ترطيب الشعر وتحفيز نموه كما أن زيت الروزماري هو زيت عطري يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر.