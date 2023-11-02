“وصفة الكل هيسألك عليها”.. خلطة النشا وكريم بانثينول لتفتيح البشرة وإزالة البقع نهائيا هتنبهري من وشك

انت الان تتابع خبر “وصفة الكل هيسألك عليها”.. خلطة النشا وكريم بانثينول لتفتيح البشرة وإزالة البقع نهائيا هتنبهري من وش والان مع التفاصيل



الرياض - احمد نادر - تسعى النساء باستمرار إلى إيجاد أفضل الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع السوداء والداكنة، وذلك لتجنب استخدام الخلطات والمواد الكيميائية التي قد تلحق الضرر بالبشرة، وسنتكلم اليوم عن وصفة البانثينول والنشا لتفتيح لون البشرة.

وصفة البانثينول والنشا لتفتيح لون البشرة

لتحضير خلطة البانثينول والنشا ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 ملعقة طعام من البانثينول.

2 ملعقة طعام من النشا.

ملعقة شاي من عصير الليمون.

ملعقة شاي من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير:

قومي بخلط البانثينول والنشا في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم أضيفي عصير الليمون وزيت اللوز المر إلى الخليط السابق.

بعدها قومي بالتحريك جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك بصورة جيدة بالماء والصابون.

ثم ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة.

بعدها اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

استخدمي الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تجنبي استخدام الخلطة إذا كانت لديك حساسية تجاه أحد مكوناتها.

نصائح استخدام البانثينول والنشا لتفتيح لون البشرة

لا تنسي إجراء اختبار الحساسية قبل استخدام الخلطة وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من الخلطة على منطقة صغيرة من الجلد وتركها لمدة وإذا لم تظهر أي أعراض تحسس، فيمكنك استخدام الخلطة.

تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد استخدام الوصفة.

خلطة البانثينول والنشا من الوصفات الطبيعية الآمنة التي يمكن استخدامها لتفتيح لون البشرة وتوحيدها، ولكن من المهم الالتزام بالنصائح المذكورة أعلاه للحصول على أفضل النتائج.