انت الان تتابع خبر احذر ان تستعملها في الحرام.. .. 3 حركات تحبها المرأة بجنون وتعشق بهوس الرجل الذي يفعلها معها.. ستصبح كالخاتم في اصبعك مهما كانت عنيدة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هذا العنوان الذي جذب انتباه الكثير من الناس هو حديث مقال اليوم حيث يتكلم عن محاولة جذب انتباه المرأة أيا كان سواء في الجامعة أو العمل، ولكن هذا الجذب يعني ملاحظة المرأة لهذا الرجل وعندما يتقدم لها تكن على علم بهذا، لأن أفضل العلاقات هي التي يكللها الزواج الشرعي الذي يعمل على إسعاد عائلتين وإدخال السرور على قلوبهم، فتابعونا لتتعرفوا على كل ما هو جديد في هذا العالم

خطوات جذب انتباه أي فتاة

هناك بعض الحركات التي أطلقت عليها لميس شعبان وهي خبيرة في العلاقات الأسرية بلبنان بالخباثة، والسبب يعود إلى قدرتها على تغيير أي امرأة مما يساعدها على تعلقها بزوجها بشكل كبير جدا، وهذا الكلام موثوق من فيديو للدكتورة لميس حددت فيها الخطوات التي يمكن فعلها للحصول على قلب المرأة وهذه الخطوات التي تحدثت عنها هي:

التعبير عن المشاعر للمرأة من خلال توضيح قدر الإعجاب الذي يشعر به ولكن ذكرت أنه أيضا يجب ذكر كلام متناقض بحيث عدم القدرة على الارتباط بها بشكل رسمي وهذا لا يصح؛ لذا يجب مباشرة الوصول للخطوة الثانية وتنفيذها

في الخطوة الثانية يجب اخبارها بأنك شخص جاد ومحافظ ولا تقبل بالعلاقات الخاطئة بل في تلك الحالة لا تعرف إلا الزواج مما يجعلها تشعر بأنك شخص معقد.

الخطوة الثالثة لجذب انتباه أي فتاة

ذكرت الدكتورة لميس شعبان أن هناك خطوة ثالثة وهي أهم خطوة حيث بعد شعورها بأنك معقد تخبرها أنك شخص منفتح ولا تفتش عن ماضي المرأة التي تود الارتباط بها وهذا يشعرها بالثقة في نفسها والتأكد من أنك شخص محافظ غير متلاعب