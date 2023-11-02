طريقة عمل كيكة الرواني الهشة والخفيفة بطعم لذيذ جدا

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رياض - احمد صلاح - كيكة الرواني نوع من الحلويات الشرقية المفضلة لدى الكثيرين وهي عبارة عن كيك هش وطري مشبع بالشربات الحلو وتتميز كيكة الرواني بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.

طريقة عمل كيكة الرواني

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

الشربات

3 كوب من الماء.

3 كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي.

ثم بعد ذلك أضيفي الزبادي والزيت النباتي واخلطي جيدًا.

ثم اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر والملح في وعاء آخر.

ثم بعد ذلك أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيدًا.

ثم بعد ذلك اسكبي الخليط في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

ضعي الكيك في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى ينضج.

ثم اخلطي الماء والسكر وعصير الليمون حتى يذوب السكر.

ثم بعد ذلك سخني الشربات على نار متوسطة حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد قليلًا.

ثم اسكبي الشربات على الكيك الساخنة.

زيني الكيك بجوز الهند أو الفستق الحلبي المطحون.

أسرار نجاح كيكة الرواني

للحصول على كيكة هشة استخدمي دقيق السميد الفاخر.

يجب خفق البيض والسكر، حتى لا تصبح الكيك .

لا تتركي الكيك في الفرن أكثر من اللازم، حتى لا تجف.

يجب سكب الشربات على الكيك الساخنة حتى يمتصه جيدًا.

أسرار نجاح كيكة الرواني طريقة عمل كيكة الرواني كيكة الرواني

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