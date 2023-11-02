اقوى كريم طبيعي لإزالة التجاعيد والجلد الميت من البشرة من اول استعمال

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رياض - احمد صلاح - إزالة التجاعيد مع التقدم في المرحلة العمرية تبدو التجاعيد والخطوط الظاهرة وعلامات تعبيرات الوجه المختلفة ظاهرة على الوجه وتبدأ في حفر أثرها على الوجه مع تكرار ظهورها وقوتها ولذلك يكثر البحث من قبل الكثير من الناس عن الطرق المختلفة الطبيعية والمنزلية على الوجه بالتحديد والتي يمكن تطبيقها للتخفيف من حدة ظهور التجاعيد ومحاولة إزالتها وسنتعرف من خلال هذا التقرير التالي على أهم الطرق الممكنة التي تقضي على تجاعدي الوجه وتزيل الخطوط الرفيعة التي تبدو في مقدمة الجبهة أو على الخدين أو بجوار ما حول العينين.

اقوى كريم طبيعي لإزالة التجاعيد والجلد الميت

يعتبر الموز واحد من أهم أنواع الأغذية المحتوية على الفيتامينات والمعادن المهمة لتغذية البشرة وأبرز تلك المعادن البوتاسيوم والماغنيسيوم وعنصر الكالسيوم وكذلك الحديد كما أنه محتوى على بعض المواد التي تعرب بمضادات التاكسد وأنواع من الفيتامينات مثل ب 12 وب 6 وهو ما يجعل الموز محفزا لانتاج مادة الكولاجين لمكافحة للتجاعيد.

طريقة الاستخدام

قومي بإحضار موزة ناضجة ويتم هرسها بشكل جيد للتخلص من اي تكتلات فيها.

فرد الموز على البشرة بالتساوي مع تحري أن تكون الخلطة على أماكن التجاعيد.

ثم اتركي الماسك على البشرة مده تصل إلى ربع ساعة.

ثم اغسلي وجهك بالماء والصابون.

وصفة الخيار لإزالة التجاعيد

يعتبر ماسك الخيار من أكثر أنواع المكونات الطبيعية المحتوية على الفيتامينات والعناصر المعدنية المهمة فهو بذلك يساعد على الشد بشكل طبيعي للجلد مع خاصية الترطيب أيضا والحماية التامة من الجفاف.

طريقة استخدام الخيار

قومي ببشر الخيار واستخرجي العصارة الطبيعية.

ثم قومي بتوزيع عصارة الخيار على وجهك واتركيها حوالي 20 دقيقة.

ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

قناع البيض لشد ترهل الوجه

يمكنك أن تستخدمي قناع وماسك البيض من خلال اتباع ما يلي:

اخفقي بيضة صغيرة مع حوالي ملعقة من مكون زيت الزيتون مع عصير ليمون، ثم بعد ذلك استمري في خلط المكونات جيدا ثم ضعي الخليط على الوجه وحول العينين مدة تصل إلى نحو نصف ساعة ثم اغسلي وجهك بعد ذلك ورطبيه جيدا بزيت الزيتون.