استغلي قوة الفازلين والنشا لبشرة مشرقة وناعمة مهما كان عمرك بوصفات بسيطة وغير مكلفة

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رياض - احمد صلاح - البشرة الصحية والنضرة هي حلم العديد منا، ولحسن الحظ، يمكن تحقيقها باستخدام مكونات بسيطة وفعالة متوفرة في منزلك وهي الفازلين والنشا هما مثاليان لتحقيق بشرة ناعمة ومشرقة بسهولة دعونا نلقي نظرة على بعض الوصفات التي تستخدم هذين المكونين الجبارين في تفتيح البشرة وجعلها جذابة ومشرقة وناعمة مثل بشرة الأطفال.

وصفات تفتيح البشرة بالفازلين والنشا

1. وصفة قناع الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

قومي بخلط الفازلين والنشا في وعاء صغير.

أضيفي عصير الليمون تدريجيا وقومي بالخلط حتى الحصول على مزيج متجانس.

قومي بتطبيق القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف.

هذا القناع يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب والبقع الداكنة.

يُفضل استخدامه مرتين في الأسبوع.

2. وصفة مقشر الفازلين والنشا

المكونات:

2 ملاعق صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

في وعاء صغير، امزجي الفازلين والنشا.

أضيفي العسل تدريجيا وقومي بالخلط حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتدليك الخليط بلطف على وجهك بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

هذا المقشر الطبيعي يعمل على إزالة الجلد الميت والشوائب، مما يمنح بشرتك نعومة فائقة.

يمكن استخدامه مرة واحدة في الأسبوع.

3. وصفة كريم الفازلين والنشا لترطيب البشرة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الفازلين.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

بضع قطرات من زيت اللوز.

الطريقة:

قومي بمزج الفازلين والنشا في وعاء صغير.

أضيفي بضع قطرات من زيت اللوز واخلطي جيدا حتى الحصول على كريم ناعم.

قومي بتدليك هذا الكريم على بشرتك بلطف قبل النوم واتركيه طوال الليل.

هذا الكريم يعمل على ترطيب وتغذية البشرة بعمق، ويمنحك بشرة ناعمة ومشرقة، يمكن استخدامه يوميا.

باستخدام هذه الوصفات بانتظام، يمكنك تحقيق بشرة صحية ومشرقة باستخدام الفازلين والنشا كمكونين رئيسيين ضعيهما في اعتبارك كخيارات طبيعية وفعالة للعناية ببشرتك.