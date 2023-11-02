انت الأن تتابع خبر "بشرى سارة لهذا الشعب العربي".. ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بما سيحدث في الأيام القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلى عبد اللطيف تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق، بالإضافة إلى فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

ويرى البعض من جمهور ليلى عبد اللطيف، أن التوقعات المستقبلية قد تسهم في مساعدتهم على التفكير في جوانب مختلفة قبل اتخاذ القرارات النهائية.

وظهرت ليلى عبد اللطيف على قنوات الإعلام اللبناني وتحدثت عن توقعاتها لعام 2024 لعديد من الدول العربية ومنها العراق، وجاءت أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 عن العراق كالتالي:

بدء مفاوضات سلام بين الحكومة العراقية وفصائل المعارضة.

إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل بناء محطات توليد الكهرباء.

زيادة الاستثمارات الأجنبية في العراق.