انت الأن تتابع خبر سعر سبيرو سباتس في مصر بعد مقاطعة كوكاكولا وبيبسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمثل مشروبات سبيرو سباتس المصرية موضوع اهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لدعوات المقاطعة التي انتشرت والتي تدعو لعدم شراء المنتجات الأمريكية أو التي يُشتبه في دعمها للكيان الصهيوني في سياق الأحداث التي جرت في قطاع غزةن بعد هذه الدعوات قام الكثيرون بالبحث عن بدائل لمشروبات بيبسي وكوكاكولا منتجاتٍ مصرية وعربية، ونظرًا لهذا الاهتمام، يتم عرض أسعار مشروبات سبيرو سباتس في الأسواق المصرية كبديل محتمل لهذه المنتجات.

سعر سبيرو سباتس

بعد أن أثار المواطنين استفسارات حول أسعار مشروبات سبيرو سباتس المصرية ولاحظوا اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، قامت الصفحة الرسمية لشركة سبيرو سباتس بالرد على أحد الاستفسارات عبر توضيح السعر الرسمي لمشروبات سبيرو سباتس، وأعلنت أن سعر الزجاجة بحجم 330 مل يبلغ 7 جنيهات.

نكهات مشروب سبيرو سباتس

سبيرو سباتس عنب.

سبيرو سباتس تفاح.

سبيرو سباتس يوسفي.

سبيرو سباتس أناناس.

سبيرو سباتس خوخ.

سبيرو سباتس ليمون

صاحب شركة سبيرو سباتس

سبيرو سباتس هو مؤسس وصاحب شركة سبير سباتس للمياه الغازية في مصر، وُلد في اليونان عام 1885م، ثم جاء إلى مصر في سن الخامسة عشرة، تلقى تعليمه في المدارس المصرية، وبعد ذلك تزوج وأنجب أربعة أطفال، من هؤلاء الأطفال، بعضهم عاد إلى اليونان والبعض الآخر بقي معه في مصر.

بدأ سبيرو سباتس العمل في مصنعه عام 1920م، وقام بذلك بالتعاون مع شقيقه، وكانت أول منتجاتهما هي زجاجة مياه غازية في مصر، وكانت تحمل اسم “ليمونادا سباتس”، كان مصنعهما حينها يقع في شارع الخور من شارع عماد الدين وسط القاهرة.