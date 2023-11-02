انت الأن تتابع خبر من هى المرأة على شعار ستاربكس؟..وما علاقتها بالديانة اليهودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستاربكس هى احدى اشهر شركات القهوه حول العالم ولديه شعار معروف به عالميا وبعد الاجداث الاخيرة والمطالبة بمقاطعه ستاربكس كونها احد الشركات التى تدعم الكيان الصهيونى بدء الكثير فى البحث عن شعار المراه التى يظهر فيه امراه مع التاج من هيا وما هويتها واصولها وما علاقتها باليهود ومن خلال هذا التقرير سنتعرف سويا على تفاصيل شعار المراه على شعار ستاربكس.

من هى المرأة التى فى شعار ستاربكس ؟

المرأة التى فى شعار ستاربكس ليست كأى امراة انما هى حورية البحر الاسطورية اليونانية ويعتقد ان حورية البحر هى مخلوق لديه القدره قديما على جزب البحارة بطريقه الموسيقى واصواتها الساحره وقتلهم لذلك فان شعار حورية البحر على يهدم الى تمثيل القوة المغرية والجذب الى قهوتهم

شعار شركه ستاربكس :

تم انشاء شعار شركة ستاربكس الاصلى اول مرة فى عام 1971 وكان الشعار يمتلئ بصوره واضحه لحرية البحر ويتميز التصميم بصورة عارية الجسد من اعلى ولديها شعر طويل يغطى جسدها وذيل منقسم الى نصفين وهو كان الاكثر وضوحا لاسطورة حورية البحر اليونانية.

وعلى مر السنين والعصور قامت شركة ستاربكس بتغيير الشعار وتحديثة اكثر من مره فى عام 1987 قامت الشركة بتكبير الصورة واظهار حورية البحر المعروفة باسم سيرين بشكل اوضح والجزء العلوى من جسدها فقط وفى عام 2011 قامت الشركة بتحديث الشعار مرة اخرى وهى نفس الشعار الى وقتنا هذا وازالة الدائرة السوداء وترك الصورة الخضراء ووجه حورية البحر.

ولم يكن اختيار شعار حورية البحر الاسطوره اليونانية اختيارا عشوائيا فقط اراد المؤسسون وقتها شيئا يرمز الى جاذبيا البحر وعراقة التاريخ على انها للجاذبية وكانوا اليونانيون قديما ينظرون الى حرية البحر على انها قادره على جزبهم فى اى وقت وهو ما اراده المؤسسون من هذا الشعار وهو قوه جذب مشروب القهوه لمحبيها.