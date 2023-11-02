انت الأن تتابع خبر لأصحاب القلوب القوية.. شاب سعودي بعمر الزهور يصعق الجميع ويوثق لحظات انتحاره من قمة بناية ... وصراخه أثناء السقوط يجعل شعر الولدان شيبا..التفاصيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ رجال الدفاع المدني لشخص حاول الانتحار من على سطح مبنى تحت الإنشاء في عنيزة بمنطقة القصيم

.وأظهر الفيديو رجال الدفاع المدني يسحبون الشخص الذي يريد الانتحار ويسحبونه بعيدا عن حافة المبنى من يديه وقدميه.وتمكن رجال الإنقاذ من منع الرجل من الانتحار واصطحبوه للنزول من المبنى قيد الإنشاء.

