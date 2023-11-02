انت الأن تتابع خبر “وفري فلوسك”.. طريقة عمل الزبادي في البيت لأطفالك أحسن من المحلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء، يحظى الزبادي البيتي باهتمام بالغ من العديد من ربات المنازل اللواتي يسعين دائمًا لتقديم أشهى المأكولات والحلويات لأفراد أسرهن. وبالتالي، يعد تحضير الزبادي البيتي بطريقة الشيف نجلاء واحدة من الوصفات الأساسية التي تساعد على إعداد مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة مثل سلطة الزبادي، فتة بالزبادي، وحتى البسبوسة.

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء

غلي اللبن بشكل صحيح: يجب أن يتم غلي اللبن الطبيعي ثم تركه حتى يبرد قليلاً، مع مراعاة التقليب المستمر لضمان عدم تكوّن وش يؤثر على جودة الزبادي.

اختيار اللبن المناسب: من الضروري استخدام لبن طازج غير مبستر، إذ أن اللبن المبستر يتعرض لدرجات حرارة عالية قد تعوق نشاط البكتيريا النافعة المسؤولة عن تكوين الزبادي.

تحسين قوام الزبادي: لتحقيق قوام مثالي يمكن إضافة ملعقة من لبن البودرة، مع الخفق جيدًا في الخلاط. ثم يُوضع الخليط في أكواب زجاجية أو فخارية، مع التغطية الجيدة ووضعها في صينية بالفرن دون تحريك.

المقادير اللازمة لتحضير الزبادي:

كيلو من اللبن الطبيعي الطازج.

كوب من الزبادي الطبيعي الطازج.

خطوات التحضير لعمل الزبادي البيتي:

تحضير اللبن: يغلى اللبن مع التقليب المستمر.

التبريد: يترك اللبن حتى يصبح دافئاً.

خلط الزبادي: يضاف الزبادي إلى اللبن مع لبن البودرة ويخفق الخليط جيدًا.

تحضير الفرن: يسخن الفرن لمدة 10 دقائق ثم يطفأ.

تجهيز الأكواب: يوضع الخليط في أكواب زجاجية أو فخارية مغطاة.

مرحلة التخمير: توضع أكواب الزبادي في صينية بها ماء ساخن ثم تدخل الفرن لمدة 12 ساعة دون تحريك.

التبريد النهائي: إذا كان الزبادي سائلاً بعد التخمير، يترك لمدة ساعتين إضافيتين ثم يوضع في الثلاجة لمدة 120 دقيقة.

طريقة الاحتفاظ بالزبادي في البيت

الزبادي الطبيعي يحتفظ بجودته لمدة أسبوع، وينصح بعدم استخدامه بعد انتهاء هذه المدة لضمان الفائدة الصحية القصوى.

يتضح من هذه الخطوات أن تحضير الزبادي البيتي ليس بالمهمة الصعبة، بل يمكن لأي شخص أن يحضره في المنزل بسهولة ويستمتع بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية.