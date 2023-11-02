انت الان تتابع خبر للراغبين في الزواج من فتاة سعودية .. عرض رهيب يصل إلى 5 ملايين لمن يوافق على شرط واحد فقط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاني العديد من النساء في المملكة العربية السعودية من مشكلة العنوسة، وتبحث بشكل مستمر عن الزواج والسعادة الزوجية.

وقد أوضحت إحدى هؤلاء النساء أن الزواج يعتبر همها الأول، حيث لم تتمكن من العثور على الشريك المناسب عندما تزوجت في المرة الأولى، وهذا هو السبب وراء طلاقها من زوجها الأول. وقد عزت هذا الطلاق إلى الطمع والجشع وحب المال من قبل زوجها.

البحث عن زوج يقدر العشرة الزوجية وأكدت هذه السيدة أنها لا تهتم في الوقت الحالي إذا كان الزوج يبحث عن المال أم لا، حيث صبرت لمدة 3 سنوات ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الانتظار. وفي الوقت الحالي، تبحث عن زوج يقدر العشرة الزوجية وواجباتها. وهي على استعداد للزواج المسيار ودفع مبلغ قدره 5 ملايين ريال، بشرط أن يعيش معها في فيلتها الخاصة، وأن يوافق على جميع الشروط التي ستطرحها لاحقًا.الدعوة للتقدم للزواج تدعو هذه السيدة أي رجل يرغب في الزواج منها إلى إرسال رسالة عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى المجلة. ويجب أن تتضمن الرسالة رقم هاتف الشخص وعمره، حتى يتمكنوا من الاتصال به في حالة رغبتها في الزواج منه.

مشكلة العنوسة في المملكة العربية السعودية أظهرت دراسة اجتماعية أن هناك مليون ونصف المليون فتاة سعودية تعاني من مشكلة العنوسة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه المشكلة مصدر قلق كبير للمجتمع، حيث يعتقد الكثيرون أن الزواج هو الطريقة الوحيدة لتحقيق السعادة والاستقرار العاطفي. ولذلك، يجب على المجتمع أن يعمل على توفير الفرص المناسبة للشباب والشابات للزواج وتكوين أسرة سعيدة.

مشكلة الزواج المسيار في المجتمع السعودي تشير دراسة حديثة إلى انتشار ظاهرة الزواج المسيار في المجتمع السعودي وتعزو ذلك إلى عدة عوامل. تشير الدراسة إلى أن العضل والثقافة والأفكار البالية هي أسباب وراء انتشار هذه الظاهرة. وأكدت الفتيات السعوديات أنهن يواجهن مواقف آبائهن الرافضة لزواجهن لأسباب تتعلق بالحسب والنسب وأخرى تتعلق بالمصلحة المادية للفتاة، خاصة إذا كانت تعمل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود دعم قضائي وقانوني يعتبر عائقًا أمام مطالبهن بالزواج فيمن يرغبن فيه، على الرغم من توافر معظم الشروط وليس جميعها. ومع ذلك، يفشل هذا الجهد في مواجهة إصرار الأهل على مواقفهم ومطالبتهم بالشروط الكاملة في الزوج المنتظر.ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية وأوضحت الدراسة أن معدلات الطلاق في المملكة العربية السعودية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية. وقد ارتفعت هذه المعدلات من 25٪ إلى 60٪، وفقًا لمديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية للبنات، الدكتورة نورة الشملان.

قصة سيدة أعمال سعودية تبحث عن الزواج المسيار تلقت مجلة "رؤى" السعودية اتصالًا من سيدة أعمال سعودية تبلغ من العمر 33 عامًا وتعيش في مدينة جدة، غرب المملكة. وقد عرضت خمسة ملايين ريال (مليون و330 ألف دولار أمريكي) لمن يتزوجها بنظام الزواج المسيار.

وأكدت المجلة أن السيدة رفضت الكشف عن هويتها، وأشارت إلى أنها اتصلت بـ "رؤى" لأنها تهتم بقضايا المرأة السعودية وترغب في مشاركة همومها.