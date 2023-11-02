انت الان تتابع خبر سقوط وإصابه فنان شهير داخل المسجد النبوي وقت صلاة الفجر.. وهذا أخر تطورات وضعه الصحي؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر فنان شهير ضجة بإعلانه عن بإصابته في المدينة المنورة، لحظة أدائه صلاة الفجر، بالمدينة المنورة.

حيث كشف الفنان محمد التاجي إلى أنه أصيب بجرح بسيط في رأسه، نتيجة ارتطامه بأحد الأعمدة في المسجد النبوي الشريف، كما حرص الفنان على أن يطمئن الجمهور على حالته بعد تعرضه لهذه الأزمة.ونشر محمد التاجي صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل، لسه حالًا آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي الفجر، تكعبلت ووقعت على الأرض، وراسي خبطت في سن عمود مربع رخام.

ومحمد التاجي تعرض مؤخرًا، لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى خضوغه لعملية جراحية بالمعدة، حيث أجرى الفنان عدة فحوصات وتحاليل، وبعد الاطلاع على نتائج هذه التحاليل قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، فتحدث الفنان عن هذه الأزمة، في تصريحات مسبقة له مع القاهرة 24، قال فيها: حصل عندي ارتجاع في المريء، ودا أثر على أحبالي الصوتية، وسببلي التهاب في القصبة الهوائية.

وتابع محمد التاجي "روحت لدكتور جهاز هضمي، وأشار عليا بعمل منظار، ولما فوقت بعد المنظار الدكتور كان شاكك إني مصاب بالكانسر فعملت التحاليل، وطلعت التحاليل الحمد لله إن مفيش كانسر ولا حاجة".

وختم "كل الحكاية إن فيه التهاب ما بين المريء وبين المعدة، وأخدت علاج مش جراحي علاج بأدوية، والحمد لله على كل حال".