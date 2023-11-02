انت الان تتابع خبر ممنوع لصغار السن والمراهقين.. منطقة واحدة في جسم المرأة إذا لمستها وأنت تنظر في عينها سوف تنهار بسرعة وتفقد السيطرة وتسلم لك نفسها بدون وعي مهما كانت عنيدة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت خبيرة الأسرة الدكتورة اللبنانية لميس شعبان عن منطقة واحدة في جسم المرأة إذا لمستها ونظرت في عينها سوف تنهار وتسلم لك نفسها بدون وعي، موضحةً أن هذه الحركة يجب على الأزواج معرفتها وتجربتها مع زوجاتهم حتى تشعر بالزوجة بالدفئ والحنان وتكون حياتهم الزوجية مليئة بالسعادة والتشويق.رغم أن جسم المرأة مليء بالمناطق المثيرة ويعرفها معظم الرجال، لكن خبيرة الأسرة الدكتورة لميس شعبان كشفت عن منطقة جديدة يمكن للرجل ان يستخدمها لإنعاش الحياة الزوجية وإسعاد زوجته في ذات.

وقالت الدكتورة لميس شعبان أن هذه المنطقة هي “الخد”، حيث نصت الرجل بأن يلمس خد المرأة بلطف بالتزامن مع النظر في عينيها.

واضافت أن هذه الحركة يعبر من خلالها الرجل للمرأة عن كثيراً من الاحتواء والحب، ويجعلها تشعر كأنها طفلة صغيرة بجوارك، فتتحرك مشاعرها نحوه وترتمي بين أحضانه بدون شعور.

واوضحت خبيرة الأسرة، أن لغة الجسد واحدة من أهم اللغات بين البشر، فهي تستطيع أن تبين الكثير من المشاعر التي لا يمكن التعبير عنها عن طريق الكلمات.كما قدمت الدكتورة لميس شعبان للرجال العديد من النصائح والحركات للتعامل مع المرأة من أجل تجديد الحياة الزوجية والاستمتاع بها.

وأوضحت الدكتورة لميس شعبان في مقطع فيديو نشرته على قناتها الخاصة بموقع اليوتيوب، أن نجاح هذه الخطوات مقرون بالحب المتبادل بين الزوجين.ونصحت لميس شعبان الرجل بأن يقوم بلمس يد المرأة في بداية العلاقة الرومنسية، فقد ثبت علمياً أن ملامسة اليد يزيد من إنتاج الرجل للأوكسيتوسين، وهي عبارة عن مادة كيميائية تشعر الإنسان بالأمان والغموض والدفء، كما أن الإمساك باليد يعتبر أولى خطوات تجربة علاقة جديدة.وعندما يمسك الرجل بيد المرأة بشدة، فإنه لا ينقل لها فقط مشاعر القوة، ولكن ذلك بمثابة الاتصال القوي لبعض المشاعر مع الزيادة من الاطمئنان. وعندما يضع الرجل يده فوق يد المرأة يدك بلطف، فذلك بمثابة العناق الصغير، ويجعل المرأة تشعر بالأمان والاهتمام وتتحرك مشاعرها تجاه

إذا كانت تحبك.أما الطريقة الثانية فهي لمس الشعر ومداعبته، فعندما تلمس شعر المرأة وتقوم بمداعبته فانت بذلك تقول لها “أنا أحبك وأرغب في أن أظل بجوارك”، وتعبر لها عن الألفة والمودة

والطريقة والحيلة الثالثة للتعامل مع المرأة وكسب قلبها، هي تقبيلها على الجبين، فعندما يقوم الرجل بتقبيل المرأة على جبينها فهو بذلك يأخذ معنى أعمق، لأنه ينقل شعورًا أكثر تعقيدًا وصدقًا ، وليس شعورًا حسيًا، واذا كانت المرأة تبادله الحب فإن هذه القبلة ستفجر فيها بركان من المشاعر وتجعلها أسيرة بين يدي

وحسب “ديكارت” فإن الجبين مقعد العواطف، والحدس ، وقبل كل شيء ، ديلانيما شخص. فأحرص على تقبيل جبين زوجتك بشكل مستمر لأن هذه الطريقة تعبر عن التقارب العاطفي بين الزوجين، وعلاقة الحب.