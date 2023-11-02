انت الأن تتابع خبر اقتربت النهاية الصفر ستخفي الكرة الارضية.. ليلى عبد اللطيف توجه أخطر تحذير لسكان الأرض وتكشف توقعاتها المرعبة لعام 2024!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف إلى الواجهة من جديد بعد نشر توقعاتها للعام القادم 2024

، وما سيحدث فيه من تغييرات طارئة وأحداث غير متوقعة تشمل عدداً من بلدان العالم، بينها دول عربية مثل مصر والسعودية.توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

كشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها للعام 2024، وذلك عبر لقاء تلفزيوني كشفت فيه التوقعات التالية:

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.